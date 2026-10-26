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Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu

Kütahya'daki 600 yıllık restorasyonlu hamam, sanatçı ve sanatseverleri aylık buluşmalarda bir araya getiriyor; etkinlikler kent kültürünü ve geze geleneğini yaşatmayı hedefliyor.

GİRİŞ: 26 Ekim 2026 - 21:44

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Hazal Tunç

Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu

Kütahya'nın 600 yıllık hamamı sanatçıların buluşma mekânı oldu

Kütahya’da yaklaşık 600 yıllık geçmişe sahip tarihi hamam, restorasyonun ardından kültürel faaliyetlere ve sosyal buluşmalara ev sahipliği yapıyor. Geçmişte uzun yıllar hamam olarak kullanılan yapı, bir dönem atıl ve harabe hâlde kaldıktan sonra yapılan ihale ile devralınıp restore edildi. 2010 yılından bu yana yeniden hizmet veren mekân, hem mimari mirasın korunmasına hem de kent kültürünün ziyaretçilere aktarılmasına katkı sağlıyor.

sanatçı buluşmaları ve amaçları:

Tarihi yapıda düzenlenen etkinlikler Kütahya’nın yerel sanatçılarını, ressamlarını ve farklı disiplinlerden sanatseverleri bir araya getiriyor. Mülki erkanın da katıldığı toplantılar, sohbet ve dayanışma imkânı sunarken kentteki kültür ve sanat çevreleri arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor. Etkinliğe ev sahipliği yapan esnaf Hüseyin Acar, bu buluşmaları düzenli hale getirmeyi ve her ay tekrarlamayı planladıklarını belirtti.

Acar, etkinliğin sadece sanat ağırlıklı bir toplantı olmadığını, aynı zamanda Kütahya’nın geleneksel sosyal yaşamı olan "geze" kültürünü yaşatmayı hedeflediğini vurguladı. Katılımcıların bir araya gelip fikir alışverişinde bulunmasının ve dayanışma göstermesinin önemine dikkat çekildi.

restorasyon, istihdam ve faaliyetler:

Yapının restorasyon karşılığı ihaleyle işletmeciliğinin devralındığını aktaran Acar, 2010’dan beri burada faaliyet gösterdiklerini ve restorasyon sayesinde yapının yeniden kullanıma kazandırıldığını söyledi. İşletme bünyesinde yaklaşık 20-25 kişi istihdam ediliyor; bu da yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlıyor.

Hamamda ayrıca Kütahya’nın geleneksel kültürüne dair sunumlar yapılıyor; ziyaretçilere kent mutfağına ilişkin uygulamalar ve el sanatları tanıtılıyor. Acar, ziyaretçilerden gördükleri ilgiden memnun olduklarını ve mekânın hem yerel halk hem de dışarıdan gelen misafirler için çekim merkezi haline geldiğini ifade etti.

Restorasyonla korunan tarihi atmosferin sanatçılar için ilham veren bir ortam sunduğu, düzenlenen etkinliklerin süreklilik kazanmasıyla Kütahya’nın kültür ve sanat hayatına kalıcı katkılar yapılmasının hedeflendiği belirtildi.

KÜTAHYA&#039;DA 600 YILLIK TARİHİ HAMAM SANATÇILARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU

KÜTAHYA'DA 600 YILLIK TARİHİ HAMAM SANATÇILARIN BULUŞMA NOKTASI OLDU

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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