Beşiktaş'ta Oh'un ilk Süper Lig golü Başakşehir maçında geldi

Beşiktaş'ta Oh'un ilk Süper Lig golü Başakşehir maçında

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, evinde İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup etti. Siyah-beyazlı ekibin gollerini 75. dakikada Hyeon-gyu Oh ve 89. dakikada Junior Olaitan kaydetti.

maçın akışı:

Beşiktaş karşılaşmada dengeli bir oyun sergiledi ve ikinci yarıda aradığı golü buldu. Teknik direktörün hamlesiyle 65. dakikada Ndidi'nin yerine oyuna giren Hyeon-gyu Oh, tam 10 dakika sonra rakip fileleri sarsarak takımını öne geçirdi. Maçın son bölümünde Junior Olaitan skoru perçinleyerek galibiyeti getirdi.

Oh'un sezon performansı:

25 yaşındaki Hyeon-gyu Oh, bu maçla birlikte Süper Lig'deki ilk gol sevincini yaşamış oldu. Oyuncunun Avrupa Ligi elemeleri ve grup aşamasındaki performansı da dikkate değerdir; şu ana kadar Avrupa Ligi'nde 3 gol, 2 asistlik katkısı bulunuyor.

Beşiktaş için bu galibiyet ligde önemli bir moral kaynağı olurken, Oh'un oyuna sonradan girip skor üretmesi takımın kadro derinliğine dair olumlu sinyaller gönderdi.

BEŞİKTAŞ’IN GÜNEY KORELİ FUTBOLCUSU HYEON-GYU OH, BU SEZON SÜPER LİG’DEKİ İLK GOLÜNÜ İSTANBUL BAŞAKŞEHİR AĞLARINA ATTI.