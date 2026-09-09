alanya otelinde lobideki bayrak tartışması tutuklamayla sonuçlandı

Alanya'da otel lobisinde meydana gelen olayın ayrıntıları

Antalya'nın Alanya ilçesi Dinek Mahallesi'nde bir otelde yaşandığı bildirilen olayda, tatil için bölgede bulunan İngiltere vatandaşı Stephen Kerr (58) ile otel çalışanları arasında tartışma çıktı. Görgü tanımlarına göre tartışmanın ardından lobide asılı bulunan Türk bayrağına tükürme olduğu iddia edildi.

olayın gelişimi:

Durumu gören otel personeli, yaşananları polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye intikal eden Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği ekipleri, Kerr'i gözaltına aldı. İfadesi emniyette, tercüman aracılığıyla alındı.

adli süreç ve tutuklama:

İşlemlerinin tamamlanmasının ardından şüpheli, Alanya Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Devletin egemenlik alametlerini aşağılama' suçlamasıyla hakim karşısına çıkarılan Kerr, tutuklanarak Alanya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

Olayın bildirilmesi, gözaltı ve adliyeye sevk süreçleri kaynaklarda yer alan bilgilerle aktarıldı. Yetkililer tarafından yapılan işlemler ve tutuklama kararı resmi süreç çerçevesinde gerçekleştirildi.

ANTALYA’NIN ALANYA İLÇESİNDE TATİL YAPAN İNGİLİZ TURİST, TARTIŞMA SIRASINDA ASILI BULUNAN TÜRK BAYRAĞINA TÜKÜRDÜĞÜ İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINDI.