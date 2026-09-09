Antalya'da üst kat dairesinde yangın mahalleyi sokağa döktü

Olayın ilk değerlendirmesi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1037 Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın en üst katındaki dairede dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Dairede yaşayanlar alevleri görünce ve duman hissedince hızla binayı terk ederek sokağa çıktı.

yangının çıktığı yer:

Ayşe T. evin mutfak kısmından bir anda alevlerin yükseldiğini gördüğünü, yakınlarıyla birlikte kendini dışarı atmak zorunda kaldığını anlattı. Alevlerin kısa sürede büyümesi diğer katlarda oturanlarda da evlerine sıçrama endişesi oluşturdu ve mahalle sakinleri sokaklara döküldü.

müdahale ve sonuçları:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Müdahale sonrasında söz konusu dairede yangından kaynaklı hasar tespit edildi.

Olay sırasında apartman ve çevre sakinleri yangını izleyip güvenli mesafede bekledi. Yetkililerden henüz yangının çıkış nedeni veya diğer teknik detaylara ilişkin geniş bir açıklama yapılmadı.

Yangın söndürme çalışmaları tamamlandıktan sonra bina çevresinde güvenlik önlemleri alındı ve mahalle sakinleri kontrollü şekilde durumun seyrini izledi.

ANTALYA'DA BİR APARTMAN DAİRESİ ALEV ALEV YANDI, MAHALLELİLER SOKAĞA DÖKÜLDÜ. DAİREDE YAŞAYANLARIN SON ANDA EVDEN ÇIKTIĞI YANGINDA, DİĞER KATLARDA YAŞAYAN APARTMAN SAKİNLERİ DE KENDİ EVLERİNE SIÇRAMA ENDİŞESİYLE YANGINI İZLEDİ.