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Şarköy'de badem üretimi ivme kazanıyor, hasat başladı

Şarköy'de zeytin ve üzüme alternatif olarak yayılan badem üretiminde Kızılcaterzi'de hasat başladı; 17 bin 500 ağaçtan yaklaşık 17,5 ton iç badem bekleniyor.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:46

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EDİTÖR: Deniz Yılmaz

Şarköy'de badem üretimi ivme kazanıyor, hasat başladı

Şarköy'de badem hasadı başladı

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde son yıllarda zeytin ve üzüme alternatif olarak yayılan badem üretiminde hasat sezonu açıldı. Kızılcaterzi Mahallesi'nde yürütülen çalışmalara yerel yöneticiler ve üreticiler katıldı.

hasat ve protokol:

Hasat törenine Şarköy Kaymakamı Aydın Erdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Yalçın Güz, mahalle muhtarı ve üreticiler katıldı. Kaymakam Erdoğan üreticilerle bir araya gelerek badem bahçelerinde incelemelerde bulundu ve hasada eşlik etti. Bölgedeki üreticiler, bademin bölge tarımına sağladığı çeşitlilik ve gelir artışı üzerinde durdu.

alan, verim ve işleme:

Şarköy genelinde 736,105 dekar alanda badem üretimi yapılırken, bunun 439,277 dekarı Kızılcaterzi Mahallesi sınırları içinde yer alıyor. Mahallede yaklaşık 437 dekar alandaki 17 bin 500 badem ağacından bu sezon yaklaşık 17,5 ton iç badem elde edilmesi bekleniyor.

Hasadın ardından heyet, bademlerin kabuklarının mekanik olarak ayrıldığı işletmede incelemelerde bulundu. İşletmede uygulanan mekanizasyon, verim ve işleme sürecinde hijyen ile verimliliği artırmaya yönelik adımların atıldığını ortaya koydu.

Yetkililer, genç badem bahçelerinin ilerleyen yıllarda tam verime ulaşmasıyla ilçedeki üretim kapasitesinin daha da artmasının beklendiğini belirtti. Bölgedeki badem üretimindeki artış, yerel ekonomiye katkı ve tarımsal çeşitlenme açısından önem taşıyor.

TEKİRDAĞ’IN ŞARKÖY İLÇESİNDE ZEYTİN VE ÜZÜME ALTERNATİF OLARAK SON YILLARDA YAYGINLAŞAN BADEM...

TEKİRDAĞ’IN ŞARKÖY İLÇESİNDE ZEYTİN VE ÜZÜME ALTERNATİF OLARAK SON YILLARDA YAYGINLAŞAN BADEM ÜRETİMİNDE HASAT BAŞLADI.

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Deniz Yılmaz

Deniz Yılmaz

 Ekonomi Editörü

Ekonomi basını tecrübeli; altın, borsa, döviz kurları ve makroekonomik verileri anlık grafiklerle haberleştiren editör.

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