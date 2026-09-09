Bakan Uraloğlu Malatya programında Darende ve Gürün'ü kapsayan ziyaretler yapacak

Bakanın Malatya ziyareti

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bir dizi temas ve programa katılmak üzere Malatya'ya geldi. Program kapsamında ilçe ziyaretleri, kültürel ve dini mekan incelemeleri ile kent merkezinde düzenlenecek bir kongreye katılım planlanıyor.

Darende programı:

Bakan Uraloğlu, Darende ilçesinde ilk olarak Belediye Başkanlığı'nı ziyaret edecek ve burada yetkililerle görüşmeler gerçekleştirecek. İlçede ayrıca Yukarı Suçatı Mescit Önü Cami ile tarihi Somuncu Baba Değirmeni ziyaret edilerek, yerel yapılar ve koruma durumları hakkında bilgi alınacak.

Gürün ve kongre programı:

Gürün ilçesindeki temaslar arasında AK Parti Gürün İlçe Başkanlığı ziyareti ve Gökpınar Gölü'nde yapılacak incelemeler yer alıyor. Ziyaretlerin ardından Uraloğlu, kent merkezinde düzenlenen 3. Ulusal Karaciğer Nakli Kongresi'ne katılarak programını tamamlayacak.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ABDULKADİR URALOĞLU, BİR DİZİ TEMAS VE PROGRAMA KATILMAK ÜZERE MALATYA'YA GELDİ.