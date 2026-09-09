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Bozova'da kamyona arkadan çarpma: dört ölü, iki ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde hafif ticari aracın kamyona arkadan çarpması sonucu 4 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi ağır yaralandı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:52

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Bozova'da kamyona arkadan çarpma: dört ölü, iki ağır yaralı

Kaza anı ve araç bilgileri:

Edinilen bilgiye göre kaza, Bozova - Şanlıurfa karayolunun Bozova ilçesi yakınlarında meydana geldi. Levent Çerçi (41) idaresindeki 27 APV 283 plakalı Volkswagen hafif ticari araç, sürücüsünün belirlenemeyen yönettiği 63 ALA 126 plakalı Mercedes kamyona arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Volkswagen marka araç hurdaya döndü ve olay yerinde ilk belirlemelere göre araç sürücüsü hayatını kaybetti.

Yaralıların tedavisi ve soruşturma:

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanlarla Bozova Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Hastanede yapılan müdahaleler sırasında Fatma Çerçi (36), Mustafa Çerçi (15) ve Büşra Çerçi (12) kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Böylece kazada toplam dört kişi hayatını kaybetmiş olup, iki kişinin tedavisi ağır şartlarda sürüyor.

Kazayla ilgili olarak kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olay yerinde yürütülen ilk incelemeler ve sağlık raporlarının ardından ulaşım güvenliği ve sorumluluk esaslı soruşturma başlatıldı, adli süreç devam ediyor.

ŞANLIURFA&#039;NIN BOZOVA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN...

ŞANLIURFA'NIN BOZOVA İLÇESİNDE HAFİF TİCARİ ARACIN KAMYONA ARKADAN ÇARPMASI SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBEDERKEN 2 KİŞİ İSE AĞIR YARALANDI.

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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