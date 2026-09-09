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Hayrabolu'da kamyonet devrildi: iki araç birbirine sürtüştü

Hayrabolu-Malkara yolunda iki aracın sürtüşmesi sonucu kamyonet devrildi; olayda şans eseri yaralanma yok, ekipler müdahale edip soruşturma başlattı.

GİRİŞ: 09 Eylül 2026 - 12:41

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Hayrabolu'da kamyonet devrildi: iki araç birbirine sürtüştü

Hayrabolu'da kamyonet devrildi

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde, Hayrabolu-Malkara yolu üzerinde seyir halindeki iki aracın birbirine sürtüşmesi sonucu bir kamyonet devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmadı, ancak araçlarda maddi hasar oluştu.

Kaza anına dair ilk bilgiler:

Edinilen bilgilere göre, yoldaki iki araç henüz belirlenemeyen bir nedenle birbirine sürttü. Sürtünmenin etkisiyle kamyonet kontrolünü kaybederek devrildi. Olayın oluş şekli ve kaza nedenine ilişkin detaylı tespitler için inceleme başlatıldı.

Olay yerine müdahale ve soruşturma:

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle çevre güvenliği sağlandı ve ilk inceleme yapıldı. Yetkililer, kazayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü ve hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

TEKİRDAĞ&#039;IN HAYRABOLU İLÇESİNDE İKİ ARACIN SÜRTÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA...

TEKİRDAĞ'IN HAYRABOLU İLÇESİNDE İKİ ARACIN SÜRTÜŞMESİ SONUCU MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA KAMYONET DEVRİLDİ.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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