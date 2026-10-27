Görev başında: Köksal Aras yağıştan etkilenen mahallelerde inceleme yaptı

saha incelemeleri ve tespitler:

Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras, şiddetli yağışların ve altyapı kuruluşlarının yürüttüğü çalışmaların ulaşımda aksamalara yol açtığı Yeniköy ve Ortaköy mahallelerinde kapsamlı incelemelerde bulundu. Başkan Köksal Aras, ekiplerle birlikte mahalledeki sorunlu noktaları yerinde görerek öncelik gerektiren alanları tespit etti.

Yerinde yapılan gözlemler, yağışların bazı altyapı elemanlarında hasara neden olduğunu; bunun da kent içi ulaşım ve günlük yaşamda aksamalar doğurduğunu gösterdi. Belediye yetkilileri, tespit edilen sorunların giderilmesi için saha çalışmalarını hızlandırdıklarını belirtti.

çalışma süreci ve toplumla iletişim:

Başkan Köksal Aras, belediye ekiplerinin gece gündüz görev yaptığını vurgulayarak vatandaşların yaşadığı mağduriyetlerin en kısa sürede giderilmesinin öncelik olduğunu söyledi. Köksal Aras, "Bozulan noktaları onarmak ve hemşehrilerimizin mağduriyetini gidermek için ekiplerimiz gece gündüz sahada. Bu süreçte gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ediyor, uyarılara dikkat etmenizi rica ediyorum" dedi.

Belediye yönetimi, çalışmaları sahada takip etmeye devam ederken vatandaşlardan da belediyenin ve ilgili kurumların yönlendirmelerine uymalarını istedi. Yetkililer, çalışmanın tamamlanmasının ardından bölgedeki ulaşımın sağlıklı bir şekilde normal seyrine döneceğini belirtti.

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANI GONCA KÖKSAL ARAS, ŞİDDETLİ YAĞIŞLARIN VE ALTYAPI KURULUŞLARI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALARIN ULAŞIMDA AKSAMALARA NEDEN OLDUĞU YENİKÖY VE ORTAKÖY MAHALLELERİNDE İNCELEMELERDE BULUNDU.