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Aliağa Helvacıspor tek golle zirve yarışını sürdürdü

Helvacı Stadı’nda Aliağa Helvacı Spor, Muhammet Nadir Gül'ün 11. dakikadaki golüyle Güzeltepe Gençlikspor'u 1-0 yenerek puanını 9 yaptı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 20:53

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EDİTÖR: Kerem Güneş

Aliağa Helvacıspor tek golle zirve yarışını sürdürdü

maç özeti:

İzmir Süper Amatör Lig Grup’un 4. haftasında Helvacı Stadı’nda karşılaşan ekiplerden Aliağa Helvacı Spor, maçın erken dakikalarında üstünlüğü ele geçirdi. Ev sahibi ekip, 11. dakikada Muhammet Nadir Gül'ün golüyle skoru 1-0 yaptı ve ilk yarıyı aynı sonuçla kapattı.

kritik anlar:

İkinci yarıda her iki takım da gol arayışlarını sürdürse de savunma disiplinini koruyan Aliağa Helvacı Spor, rakibine pozisyon vermemeyi başardı. Müsabakada başka gol olmayınca maçın belirleyici anı, 11. dakikadaki Gül'ün vuruşu olarak öne çıktı.

puan durumu ve çıkarımlar:

Bu sonuçla Aliağa Helvacı Spor puanını 9'a yükselterek ligde zirve yarışındaki takibini sürdürdü. Öte yandan Güzeltepe Gençlikspor ligde dördüncü mağlubiyetini almış oldu; takımın savunma ve gol yollarındaki etkinliğini artırması gerektiği dikkat çekti.

İZMİR SÜPER AMATÖR LİGİ: ALİAĞA HELVACI SPOR: 1 - GÜZELTEPE GENÇLİKSPO: 0

İZMİR SÜPER AMATÖR LİGİ: ALİAĞA HELVACI SPOR: 1 - GÜZELTEPE GENÇLİKSPO: 0

Kerem Güneş

Kerem Güneş

 Spor Editörü

Süper Lig ve Avrupa futbolu canlı maç takibi, transfer haberleri ve resmi kulüp açıklamalarında uzman spor editörü.

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