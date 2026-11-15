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Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonunda TEM destekli baskın: iki şüpheli yakalandı

Kaynartepe'deki operasyonda TEM destekli polis ekipleri 381 ecstasy, 294 sentetik ecza, 77 g esrar ve ruhsatsız tabanca ele geçirdi; 2 şüpheli yakalandı.

GİRİŞ: 15 Kasım 2026 - 20:39

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EDİTÖR: Hakan Arslan

Diyarbakır’da uyuşturucu operasyonunda TEM destekli baskın: iki şüpheli yakalandı

operasyonun özeti:

Diyarbakır’da Bağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği’nin yürüttüğü çalışmada, Kaynartepe Mahallesi’ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Operasyon, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin desteğiyle gerçekleştirildi.

ele geçirilenler:

Aramada, 381 adet ecstasy hap, 294 adet sentetik ecza hap, 77 gram esrar ile satışa hazır şekilde 65 parça halinde 19,84 gram esrar ve 1 adet ruhsatsız tabanca bulundu. Güvenlik güçleri, ele geçirilen maddelerin miktarı ve paketlenme biçimi nedeniyle suç şebekelerine yönelik soruşturmayı derinleştireceklerini bildirdi.

soruşturma ve operasyon:

Bağlar ekipleri, ihbar ve ön soruşturma sonuçlarını takiben dün belirlenen adrese operasyon düzenledi. Operasyon sırasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü personelinin koordineli müdahalesi ile arama ve yakalama işlemleri gerçekleştirildi. Ekiplerin ortak çalışması, olayın hızlı şekilde kontrol altına alınmasını sağladı.

adli süreç:

Olayla ilgili olarak 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında başlatılan adli soruşturma ve aramalara ilişkin işlemler sürüyor; ele geçirilen maddeler delil olarak kayda geçirildi.

DİYARBAKIR’DA, TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN DE DESTEK VERDİĞİ UYUŞTURUCU...

DİYARBAKIR’DA, TERÖRLE MÜCADELE ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİNİN DE DESTEK VERDİĞİ UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA UYUŞTURUCU MADDE ELE GEÇİRİLİRKEN 2 ŞÜPHELİ YAKALANDI.

Hakan Arslan

Hakan Arslan

 Asayiş & Operasyon Editörü

Olay yeri haberleri, mahkeme süreçleri ve güvenlik güçlerinin operasyon haberlerinde uzmanlaşmış haber editörü.

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