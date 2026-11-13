Alanya'da yerleşik Hollanda uyruklu 59 yaşındaki kişi dairesinde ölü bulundu

Alanya'da dairesinde ölü bulunan kişi

Antalya'nın Alanya ilçesinde ikamet eden 59 yaşındaki Hollanda uyruklu yerleşik yabancı Willem Visser, kaldığı dairede ölü bulundu. Olay, sabah saatlerinde rahatsız edici koku ihbarı üzerine ortaya çıktı.

ihbar ve olay yeri müdahalesi:

Olay, saat 11.30 sıralarında Hacet Mahallesi Kerim Kaptanlar Caddesi üzerindeki bir binada meydana geldi. Apartman sakinleri bir süredir kendisinden haber alınamayan Visser'in dairesinden gelen kötü kokuyu fark ederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi ve daireye giren ekipler Visser'in cansız bedeniyle karşılaştı.

soruşturma ve adli işlemler:

Olay Yeri İnceleme ekipleri ile savcının yaptığı ilk incelemelerin ardından cenaze, otopsi işlemleri için Alanya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı; ölüm nedeni, adli tıp raporu ve savcılık incelemesinin ardından netlik kazanacak.

Alanya'da Hollanda uyruklu yerleşik yabancı evinde ölü bulundu