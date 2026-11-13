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Kanka hastanesi'nde lösemili çocuklara moral etkinliği

Erciyes Üniversitesi Kanka Çocuk Hastanesi, Lösemili Çocuklar Haftası'nda tedavi gören çocuklara oyun parkuru, sohbet ve hatıra fotoğrafıyla moral verdi.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:25

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EDİTÖR: Emre Koç

Kanka hastanesi'nde lösemili çocuklara moral etkinliği

Kanka hastanesinde lösemili çocuklara yönelik moral etkinliği

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında hastanede tedavi gören çocuklar için moral etkinliği düzenledi. Programa ERÜ Rektörü Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, ERÜ Tıp Fakültesi Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Nakli Bölüm Başkanı Prof. Dr. Musa Karakürkçü, akademisyenler ile hasta çocuklar ve yakınları katıldı.

katılımcılar ve etkinlik içeriği:

Açılış konuşmasında Rektör Prof. Dr. Kuddusi Erkılıç, Malatya'da meydana gelen helikopter kazasında şehit olan askerler için başsağlığı dileklerini ileterek, milletimize ve yakınlarına sabır temennisinde bulundu. Katılımcılar etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek sohbet etti, onlara destek verdi ve hatıra fotoğrafları çektirdi.

Etkinlik boyunca çocuklar, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. tarafından kurulan oyun parkurlarında gönüllerince eğlendi; aileler de sunulan sosyal destek ve iletişim fırsatlarından yararlandı.

hastane çalışmaları ve tedavi yaklaşımları:

Prof. Dr. Musa Karakürkçü ise KANKA Hastanesi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi. ERÜ bünyesinde böyle bir merkezin bulunmasından duyulan memnuniyeti dile getiren yetkililer, çocukların ve ailelerin en iyi şekilde hizmet ve sosyal destek aldıklarına vurgu yaptı.

Rektör Erkılıç ayrıca geleceğe dönük tedavi umutlarına değinerek CAR-T hücre tedavilerinin bu alandaki gelişmelerin bir göstergesi olduğunu ve ilerleyen süreçte tedavi olanaklarını artıracağını ifade etti.

Etkinlik, hem çocukların moral bulduğu hem de ailelerin desteklendiği sıcak bir ortam sağladı; yetkililer benzer sosyal aktivitelerin tedavi süreçlerine olumlu katkı sunduğunu belirtti.

2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) KANKA ÇOCUK HEMATOLOJİ...

2-8 KASIM LÖSEMİLİ ÇOCUKLAR HAFTASI DOLAYISIYLA ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (ERÜ) KANKA ÇOCUK HEMATOLOJİ ONKOLOJİ VE KEMİK İLİĞİ HASTANESİ TARAFINDAN HASTANEDE TEDAVİ GÖREN HASTA ÇOCUKLARA YÖNELİK MORAL ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ.

Emre Koç

Emre Koç

 Bölgesel Haberler Editörü

Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerinden servis edilen valilik, belediye ve yerel yaşam haberlerini yönetiyor.

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