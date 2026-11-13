Dolar 50,3617 +0,16%
Euro 55,6881 +0,13%
Bist 11.914,02 +0,87%
Altın Gram 6.310,70 +0,31%
EUR/USD 1,1053 -0,06%
Brent Petrol 96,15 +0,34%
--°

Yahyalı'da ulaşım rahatlayacak: Camiikebir'de sıcak asfalt hazırlıkları

Yahyalı Belediyesi, 2026–2027 programı kapsamında Camiikebir Mahallesi'nde sıcak asfalt hazırlıklarına başladı; hedef güvenli ve konforlu ulaşım.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:24

OKUMA: 2 dk

EDİTÖR: Zeynep Aydın

Yahyalı'da ulaşım rahatlayacak: Camiikebir'de sıcak asfalt hazırlıkları

Yahyalı Belediyesi camiikebir mahalle yollarında hazırlıklara başladı

Yahyalı Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırma hedefiyle asfalt çalışmaları programını sürdürüyor. Bu çerçevede Camiikebir Mahallesi içinde sıcak asfalt serimi öncesi yol hazırlıkları başlatıldı. Belediye yetkilileri, projeyi 2026 ve 2027 yıllarının asfaltlama yılı olacağı taahhüdüyle yürüttüklerini hatırlattı.

Çalışmanın kapsamı:

Hazırlık çalışmaları, Asiye Koyuncu Sağlık Evi ve Aile Sağlığı Merkezine bağlantıyı sağlayan cadde ile Araplı Köprüsü güzergâhında yoğunlaşıyor. Söz konusu güzergâh, aynı zamanda ticari hareketliliğin yüksek olduğu bir ulaşım aksı olduğu için öncelikli programda yer aldı.

Sıcak asfalt süreci nasıl ilerleyecek:

İlk etapta yol zemininde düzeltme ve altyapı hazırlıkları gerçekleştirilecek; gerekli yerlerde dolgular ve düzenlemeler yapıldıktan sonra finişer ve iş makineleriyle sıcak asfalt serimine geçilecek. Belediye yetkilileri, çalışmaların iş programına göre etap etap tamamlanacağını belirtti.

Denetim ve görevli ekipler:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Camiikebir Mahallesi Muhtarı ile birlikte saha incelemesi yaparak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Öztürk, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin asfalt planının duyurulduğunu hatırlatarak çalışmanın kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve görev alan ekiplerle ilgili olarak kolaylık diledi. Yapılan hizmetlerin Camiikebir Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisi ile çalışmaların hızla tamamlanacağı bildirildi.

YAHYALI BELEDİYESİ, İLÇEDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ YOLLARDA...

YAHYALI BELEDİYESİ, İLÇEDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ YOLLARDA SEYAHAT ETMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA CAMİİKEBİR MAHALLESİ’NDE ASFALT İHTİYACI BULUNAN YOLLARDA SICAK ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.

Zeynep Aydın

Zeynep Aydın

 Yerel Haberler Editörü

Akdeniz ve Ege bölgelerinden gelen yerel ajans haberlerini derleyen ve yayına hazırlayan tecrübeli yerel haber editörü.

Editörün Tüm Haberleri

Yorumlar

0

Henüz yorum yapılmamış

Bu içerik hakkında ilk yorumu siz yapın!

İLGİLİ HABERLER

images

Yıldız Holding kadın üreticilerin güçlenmesi için 2030 taahhütlerini COP31'de du...
images

Sonbaharın son Maharetli Eller pazarı Harman Mahallesi'nde kuruluyor
images

Afyonkarahisar'da ara tatil mevlidi buruk duygular bıraktı
images

Otizm merkezine giden yol: Kahramanmaraş'ta erişim ve aile destekleri planlanıyo...

EDİTÖRÜN SEÇTİKLERİ

HİKMET projesiyle Uşak'ta değer eğitimi başlatıldı, 16 mescit ve konferans salonu açıldı

geri dönüşüm iklim politikasının yatırım ve finansman gündeminde

Bademağacı'nda Ayşe teyze ve üç çocuğu yeni yuvalarına kavuştu

Ara tatilde Kayseri: 306 bin 819 öğrenci ve 23 bin 228 öğretmen mola verdi

TREND HABERLER

Oyunculuk mu ünlülük mü: Sarımola sektördeki dönüşümü yorumladı

Esnaflar arasında şakalaşma tüfekle sonuçlandı: bir kişi ağır yaralandı

U15'te Kayseri'den farklı zafer: namağlup liderlik play-off biletini getirdi

Üniversite ve CW Enerji tarımda dikey güneş enerjisi uygulamasını hayata geçiriyor

Antalya'da COP31'i taşıyan hat: Türk Telekom'un dijital ve yeşil dönüşüm hamlesi

Gece saatlerinde Şabaniye'de otomobil refüje çarptı, sürücü yaralandı

Balıkesir Üniversitesi yönetimi Ayvalık Meslek Yüksekokulu'nda akreditasyon ve eğitim çalışmaları için bir araya geldi

Saray'da öğretmenlere yönelik beş günlük stem eğitimi tamamlandı