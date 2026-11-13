Yahyalı'da ulaşım rahatlayacak: Camiikebir'de sıcak asfalt hazırlıkları

Yahyalı Belediyesi camiikebir mahalle yollarında hazırlıklara başladı

Yahyalı Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım konforunu artırma hedefiyle asfalt çalışmaları programını sürdürüyor. Bu çerçevede Camiikebir Mahallesi içinde sıcak asfalt serimi öncesi yol hazırlıkları başlatıldı. Belediye yetkilileri, projeyi 2026 ve 2027 yıllarının asfaltlama yılı olacağı taahhüdüyle yürüttüklerini hatırlattı.

Çalışmanın kapsamı:

Hazırlık çalışmaları, Asiye Koyuncu Sağlık Evi ve Aile Sağlığı Merkezine bağlantıyı sağlayan cadde ile Araplı Köprüsü güzergâhında yoğunlaşıyor. Söz konusu güzergâh, aynı zamanda ticari hareketliliğin yüksek olduğu bir ulaşım aksı olduğu için öncelikli programda yer aldı.

Sıcak asfalt süreci nasıl ilerleyecek:

İlk etapta yol zemininde düzeltme ve altyapı hazırlıkları gerçekleştirilecek; gerekli yerlerde dolgular ve düzenlemeler yapıldıktan sonra finişer ve iş makineleriyle sıcak asfalt serimine geçilecek. Belediye yetkilileri, çalışmaların iş programına göre etap etap tamamlanacağını belirtti.

Denetim ve görevli ekipler:

Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, Camiikebir Mahallesi Muhtarı ile birlikte saha incelemesi yaparak Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinden bilgi aldı. Başkan Öztürk, 2026 ve 2027 yıllarına ilişkin asfalt planının duyurulduğunu hatırlatarak çalışmanın kararlılıkla sürdüğünü vurguladı ve görev alan ekiplerle ilgili olarak kolaylık diledi. Yapılan hizmetlerin Camiikebir Mahallesi sakinlerine hayırlı olması temennisi ile çalışmaların hızla tamamlanacağı bildirildi.

YAHYALI BELEDİYESİ, İLÇEDE ULAŞIM KONFORUNU ARTIRMAK VE VATANDAŞLARIN DAHA GÜVENLİ YOLLARDA SEYAHAT ETMESİNİ SAĞLAMAK AMACIYLA ASFALT ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR. BU KAPSAMDA CAMİİKEBİR MAHALLESİ’NDE ASFALT İHTİYACI BULUNAN YOLLARDA SICAK ASFALT ÖNCESİ HAZIRLIK ÇALIŞMALARINA BAŞLANDI.