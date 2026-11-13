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Tutak'ta ipten gelen gelir: kadınlar dokumacılığa hayat veriyor

Ağrı'nın Tutak ilçesinde 14 kadın, Aile Destek Merkezi kursunda halı ve kilim dokuyup çanta, kemer ve anahtarlık üreterek aile ekonomisine katkı sağlıyor.

GİRİŞ: 13 Kasım 2026 - 13:24

GÜNCELLEME: 13 Kasım 2026 - 13:26

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EDİTÖR: Hazal Tunç

Tutak'ta ipten gelen gelir: kadınlar dokumacılığa hayat veriyor

Unutulmaya yüz tutan dokumacılık yeniden hayat buluyor

Tutak ilçesinde Aile Destek Merkezi bünyesinde kurulan kadın kooperatifinde yürütülen kursta, geleneksel halı ve kilim dokumacılığı tekrar gündeme getirildi. Kursiyerler, hem günlük kullanım hem de siparişe yönelik ürünler üreterek bölgesel el sanatlarını yaşatmayı amaçlıyor.

üretim çeşitliliği:

Kursa katılan 14 kadın, ilk olarak heybe üretimiyle başladıkları çalışmayı kısa sürede genişletti. Günlük ve hediyelik amaçlı olarak yün halı, yolluk, seccade, kırlent, isimlik ile birlikte çanta, kemer ve anahtarlık gibi farklı ürünler de üretiliyor. Hazırlanan el emeği ürünler, kadın kooperatifi aracılığıyla sipariş üzerine satışa sunuluyor; böylece aile ekonomisine doğrudan katkı sağlanıyor.

eğitim süreci ve gelecek hedefleri:

Kursta usta öğretici olarak görev yapan Naide Bağatır, kursiyerlerin dokumacılığı sıfırdan öğrendiğini ve üretim sürecinin her geçen gün geliştiğini aktarıyor. Kurs yaklaşık 5 aydır sürüyor ve kursiyerler ilk 2 aylık eğitim döneminin ardından kendi ürünlerini dokumaya başladı. Şu ana kadar 2 halı tamamlandı, diğer ürünlerin üretimi ise devam ediyor.

Bağatır, geleneksel dokuma kültürünü gelecek kuşaklara aktarmayı hedeflediklerini; kursiyer sayısını artırarak daha fazla kadının üretime katılmasını istediklerini vurguladı. «Her biri halısına bir hikaye dokuyor. Emek emek, ilmek ilmek ilerliyoruz» sözleriyle üretimin hem kültürel hem de ekonomik bir değer taşıdığına dikkat çekti.

AĞRI’DA KURSTA EĞİTİM ALAN 14 KADIN, GELENEKSEL DOKUMA ÜRÜNLERİNİN YANI SIRA ÇANTA, KEMER VE...

AĞRI’DA KURSTA EĞİTİM ALAN 14 KADIN, GELENEKSEL DOKUMA ÜRÜNLERİNİN YANI SIRA ÇANTA, KEMER VE ANAHTARLIK GİBİ FARKLI ÜRÜNLER ÜRETEREK AİLE EKONOMİLERİNE KATKI SAĞLIYOR.

Hazal Tunç

Hazal Tunç

 Kültür Sanat Editörü

Mimar Sinan Güzel Sanatlar mezunu. Vizyona giren filmler, tiyatro oyunları, kitap incelemeleri ve sergi haberlerini yayına hazırlıyor.

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