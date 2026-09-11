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Alanya'nın turistik rotalarında safari araçlarına sıkı denetim: 3 araca 32 bin lira ceza

Alanya jandarması Oba Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere güzergahlarında 22 safari aracını denetledi; 3 sürücüye toplam 32 bin TL ceza uygulandı.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 20:22

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Alanya'nın turistik rotalarında safari araçlarına sıkı denetim: 3 araca 32 bin lira ceza

denetimin kapsamı ve güzergahlar:

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Kısım Amirliğine bağlı Trafik Timleri, jandarma sorumluluk bölgesinde safari araçlarına yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi. Kontroller Oba Alacami, Değirmendere, Dim Çayı ve Sapadere güzergahlarında yapıldı.

kontrollerin detayları:

Denetimler kapsamında toplam 22 araç tek tek kontrol edildi. Ekipler, araçların evrak, sürüş koşulları ve trafik kurallarına uyumunu inceledi; uygunsuz davranış tespit edilen sürücülere işlem yapıldı.

uygulanan cezai işlemler:

Trafik kurallarına uymadığı belirlenen 3 araç sürücüsüne idari işlem uygulandı. Söz konusu ihlaller nedeniyle toplam 32 bin TL idari para cezası kesildi.

denetimin önemi ve sonuçları:

Turistik güzergahlarda yapılan bu tür denetimler, yol güvenliği ve ziyaretçi güvenliğinin sağlanması açısından önem taşıyor. Alanya'da gerçekleştirilen son denetim, safari hizmeti veren araçların mevzuata uygunluğunun takibi açısından kayda geçti.

ALANYA’DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE SAFARİ ARAÇLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK...

ALANYA’DA JANDARMA SORUMLULUK BÖLGESİNDE SAFARİ ARAÇLARINA YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLEN TRAFİK DENETİMLERİNDE 22 ARAÇ KONTROL EDİLİRKEN, KURALLARA UYMADIĞI BELİRLENEN 3 ARACA TOPLAM 32 BİN TL CEZAİ İŞLEM UYGULANDI.

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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