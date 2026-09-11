Siirt’te kaybolan Mekkiye Akyel dosyasında iddianame hazırlandı

Siirt’in Baykan ilçesinde 18 Ekim 2024 tarihinde kaybolan Mekkiye Akyel soruşturmasında, eski eşi ve yakınlarının da aralarında bulunduğu üç kişi hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler hakkında hazırlanan iddianamede, soruşturmanın odaklandığı suçlamalar arasında töre saikiyle tasarlayarak kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma yer alıyor.

iddianamenin içeriği:

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada dosyanın geniş çaplı arama ve inceleme süreçlerini aktardı. Bakan Gürlek, arama çalışmalarının 190 bin metrekarelik alanda, yüzlerce personelle yürütüldüğünü; dijital ayak izleri ile HTS ve PTS kayıtlarının, tanık anlatımlarının ve şüphelilerin çelişkili beyanlarının detaylı biçimde incelendiğini bildirdi. Bu incelemeler sonucunda soruşturma kapsamında üç şüpheli hakkında iddianame hazırlandığı ifade edildi.

aile ve avukatın açıklamaları:

Akyel’in avukatı Gurbet Bilbay, iddianamede dikkat çeken hususları paylaştı. Bilbay, 'İddianamede, Mekkiye Akyel’in cesedine ulaşılamamış olmasına rağmen kaybolduğu tarihten sonra kendisine ait değerlendirilen herhangi bir telefon, banka, ulaşım veya sağlık hareketliliğine rastlanmadığı belirtiliyor' dedi. Ayrıca, Akyel’e ait olduğu değerlendirilen mont ve kemerin şüphelinin fıstık bahçesinde bulunduğunun iddianamede yer aldığı aktarıldı.

Bilbay, soruşturma kapsamında kullanılan deliller arasında HTS kayıtları, daraltılmış baz istasyonları, tanık beyanları ve şüphelilerin çelişkili açıklamalarının olduğunu vurguladı. Avukat, iddianamenin hazırlanmasının ceza verileceği anlamına gelmediğini; ailenin asıl beklentisinin arama-kurtarma çalışmalarının sürdürülmesi, gerçek faillerin tespiti ve cezanın kesinleşmesi olduğunu belirtti. Bilbay ayrıca iddianameden haberdar olma sürecine ilişkin, 'Biz iddianamenin hazırlandığını sosyal medyadan öğrendik. Henüz bize resmi bir tebligat yapılmadı. UYAP’ta bizim görebildiğimiz şekilde herhangi bir iddianame paylaşılmadı' açıklamasını yaptı.

Dosyanın Siirt Baykan Başsavcılığı tarafından Siirt Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildiği biliniyor, ancak avukat ve aileye resmi tebligatın ulaşmadığı ifade edildi. Bilbay, Adalet Bakanı’nın dosyayı gündeme getirmesinin ve faili meçhul vakalara gösterdiği hassasiyetin aile açısından umut verici olduğunu söyledi.

Akyel’in ablası Halime Pilgir de sürece ilişkin duygularını paylaştı. Pilgir, Bakan Gürlek’e teşekkür ederek açıklamaların aileye moral verdiğini belirtti. Pilgir, iddianamenin tek başına yeterli olmadığını vurgulayarak 'Bunun sadece bir iddianameyle sınırlı kalmasını istemiyorum. Kardeşimin kemiklerinin bulunmasını, en azından bir mezarının olmasını istiyorum' dedi. Pilgir, şüphelilerden İsa ve aile üyelerinin ceza almasını talep ettiklerini yineledi.

Pilgir, arama çalışmalarına ilişkin duygusal bir not da paylaştı: 'Ben anneme bugün hâlâ "Sana kızının mezarını getiremedim" demek zorunda kalıyorum. Bu çok acı verici. Babam arıyor ve "Kızım, bir video paylaşmışsın. Doğru mu, kemikler mi bulundu" diye soruyor. Ben ise ona "Baba, ne yazık ki kemikler ona ait değil" demek zorunda kalıyorum.' Pilgir, Bakan Gürlek’in desteğinin dosyanın ilerlemesine katkı sağladığını düşündüğünü belirtti.

Soruşturmanın gizliliği nedeniyle bazı ayrıntılara açıklık getirilemeyeceği, ailenin ve avukatın öncelikli talebinin gerçeğin ortaya çıkarılması ile arama çalışmalarının sonuna kadar sürdürülmesi olduğu bildirildi.

AKYEL’İN AVUKATI GURBET BİLBAY