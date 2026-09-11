Galatasaray kocaelispor maçı öncesi tempoyu yükseltti

Galatasaray kocaelispor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün gerçekleştirdiği antrenmanla başladı. Çalışma Kemerburgaz Metin Oktay Tesislerinde, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yürütüldü.

Antrenmanın içeriği:

Idman, önce yoğun bir dinamik ısınma ile açıldı. Ardından takım iki grup halinde sahada 8'e 2 pas çalışması uyguladı; bu bölümde hızlı top dolaşımı ve baskı altında karar verme öne çıktı. Daha sonra geniş alanda topa sahip olma çalışması gerçekleştirildi ve antrenman çift kalede yapılan küçük sahalı karşılaşma ile son buldu.

Son hazırlıklar:

Sarı-kırmızılı ekip, bugünkü çalışmayla ana hatları tamamladı; taktik sürdürülebilirliği ve tempo vurgusu dikkat çekti. Galatasaray, Kocaelispor maçına yönelik son idmanı yarın saat 17.00'de yaparak hazırlıklarını noktalayacak.

GALATASARAY, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 5. HAFTASINDA KOCAELİSPOR İLE OYNAYACAĞI KARŞILAŞMANIN HAZIRLIKLARINA BUGÜN GERÇEKLEŞTİRDİĞİ ANTRENMANLA BAŞLADI.