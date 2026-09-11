Şanlıurfa'da saklanan zanlı evin giriş katındaki gizli bölmede yakalandı

Olayın özeti

Viranşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2023 yılında Sakalar Mahallesi'nde Hasan Atmaca'nın Eyyüpnebi Kavşağı'nda araç içinde öldürülmesi olayıyla bağlantılı failleri yakalamaya yönelik çalışma yürüttü. Yapılan saha çalışmaları kapsamında hakkında arama kaydı bulunan Eyyüp Özer'in Hürriyet Mahallesi'ndeki bir adreste bulunduğu belirlendi.

Operasyon ve yakalanma:

Polis Özel Harekat ekiplerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda Özer, ikametin giriş katında oluşturulan gizli bölmede yakalandı. Adreste yapılan aramada herhangi bir suç unsuru bulunmadığı bildirildi.

Arama kayıtları ve yargılama:

Şüphelinin sorgusunda, Aksaray 3. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'tasarlayarak öldürme' suçundan, Aksaray İlamat ve İnfaz Bürosunca iki ayrı dosya kapsamında 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın almak, taşımak veya bulundurmak' suçlarından, Viranşehir Sulh Ceza Hakimliğince 'tehdit' ve 'karşılıksız yararlanma', Viranşehir İlamat ve İnfaz Bürosunca ise 'basit yaralama' suçlarından arandığı tespit edildi. Toplam 6 aranma kaydı ve üzerine kayıtlı 8 bin 740 lira kesinleşmiş adli para cezası bulunduğu açıklandı.

Özer, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece, 'tasarlayarak öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle tutuklanarak, duruşmaya kadar tutuklu yargılanmak üzere Siverek Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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