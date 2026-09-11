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Fethiye açıklarında acil müdahale: iki yolcu denizden tahliye edildi

Fethiye açıklarında iki ayrı gezi teknesinde yaralanan iki yolcu, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botla tahliye edilerek 112 ekiplerine teslim edildi.

GİRİŞ: 11 Eylül 2026 - 21:00

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EDİTÖR: Burcu Kaya

Fethiye açıklarında acil müdahale: iki yolcu denizden tahliye edildi

Fethiye açıklarında tahliye operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan iki vatandaş, bölgedeki deniz ekiplerinin müdahalesiyle kıyıya getirildi.

olayın gelişimi

Teknelerde meydana gelen yaralanmalar sonrası yardım çağrısı yapıldı. Bölgeden geçen Sahil Güvenlik botları ihbara yanıt vererek olay yerine ulaştı ve yaralıları teknelerden alarak kendi botlarına aldı.

tahliye ve teslim süreci

Yaralılar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlarla kıyıya getirildi ve bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

FETHİYE’DE GEZİ TEKNELERİNDE YARALANAN İKİ KİŞİYE TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

FETHİYE’DE GEZİ TEKNELERİNDE YARALANAN İKİ KİŞİYE TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Burcu Kaya

Burcu Kaya

 Asayiş & Yayın Editörü

Bölgesel adliye ve polislere dair İHA akışındaki sıcak haberleri hızla doğrulayıp yayına alan yayın editörü.

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