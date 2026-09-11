Fethiye açıklarında acil müdahale: iki yolcu denizden tahliye edildi

Fethiye açıklarında tahliye operasyonu

Muğla'nın Fethiye ilçesi açıklarında seyreden iki ayrı gezi teknesinde yaralanan iki vatandaş, bölgedeki deniz ekiplerinin müdahalesiyle kıyıya getirildi.

olayın gelişimi

Teknelerde meydana gelen yaralanmalar sonrası yardım çağrısı yapıldı. Bölgeden geçen Sahil Güvenlik botları ihbara yanıt vererek olay yerine ulaştı ve yaralıları teknelerden alarak kendi botlarına aldı.

tahliye ve teslim süreci

Yaralılar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından botlarla kıyıya getirildi ve bekleyen 112 acil sağlık ekiplerine teslim edildi.

FETHİYE’DE GEZİ TEKNELERİNDE YARALANAN İKİ KİŞİYE TIBBİ TAHLİYE GERÇEKLEŞTİRİLDİ