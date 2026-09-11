Ataşehir'de market yangınında çatıda tahliye

Ataşehir'de market yangını

Ataşehir Barbaros Mahallesi Sütçüyolu Caddesi üzerinde bulunan 2 katlı iş yerinin giriş katındaki bir markette akşam saatlerinde yangın çıktı. Olay, saat 18.30 civarında başladı; alevler kısa sürede yayıldı ve çevrede büyük korku oluşturdu.

yangının gelişimi:

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Alevlerin hızla büyümesi üzerine binada bulunan bazı kişiler mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar seferber olarak yardım etmeye çalıştı; yangın sırasında bazı kişiler binanın çatısına çıkarak, oradan kendi imkanlarıyla aşağıya indi. Yangın anı birçok vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

müdahale ve sonrasında alınan önlemler:

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemleri alarak bölgeyi trafiğe kapattı; Sütçüyolu Caddesi geçici olarak araç trafiğine kapatıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü ve bölgede soğutma çalışmaları bir süre daha sürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı bildirildi.

Görgü tanıklarının ve vatandaşların hızlı müdahalesi, olay yerindeki koordinasyon ile itfaiye ekiplerinin erken müdahalesi hasarın daha da büyümesini engelledi. Yetkililer, yangının kesin nedeninin yapılacak inceleme sonrası açıklanacağını belirtti.

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