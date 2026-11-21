Corendon Alanyaspor'da son çalışmalar tamamlandı

Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa karşılaşması öncesinde hazırlıklarını tamamladı. Takım, Teknik Direktör Uğur Uçar idaresinde TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde son antrenmanını gerçekleştirdi.

Antrenmanın içeriği:

Çalışma, dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından ekipte top kapma ve oyun kazanma odaklı uygulamalar yapıldı; bu bölümde oyuncuların pres ve reaksiyon çalışmaları ön plana çıktı. Antrenman, takımın maç planını sahada hayata geçirmek için yapılan taktik provasıyla tamamlandı.

Hazırlıkların tamamlanması ve beklenti:

Alanyaspor, antrenmanı tamamlayıp Kasımpaşa karşılaşmasının oynanacağı güne kadar maç saatini beklemeye başladı. Teknik ekip ve oyuncuların son idmanla birlikte maça odaklandığı, hazırlıkların planlandığı şekilde sonuçlandığı bildirildi.

CORENDON ALANYASPOR, TRENDYOL SÜPER LİG’İN 12. HAFTASINDA DEPLASMANDA KARŞILAŞACAĞI KASIMPAŞA MAÇININ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI.