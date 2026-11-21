Maçın ardından değerlendirmeler

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan ve Galatasaray'ın 2-1 kazandığı Samsunspor karşılaşmasının ardından hakem yönetimine yönelik sert eleştirilerde bulundu. Güneş, önce İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü'ne, taraftarlara ve rakip ekibe teşekkür ederek sözlerine başladı.

hakem yönetimine yönelik eleştiriler:

Güneş, maç içindeki hakem tutumunu değerlendirirken, "Maçın içindeki söylemleri, davranışlarını kendisine yakıştıramadık." ifadelerini kullandı. 52. dakikada Mendes'in ikinci sarıdan atılması gerektiğini, ancak hakemin burada sarı kartı "cömert bir şekilde" kullandığını belirtti. Güneş, orta hakemin yardımcı hakeme yönelik davranışını ve Okan Buruk'un ihraç edilme biçimini kamuoyunun gördüğünü vurguladı: "...hocamızı ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini hepimiz, bütün kamuoyu gördü."

Başkana göre maç anlarında yaşanan bazı davranışlar saha gerçeklerine uymuyor; örnek olarak yardımcı hakemin elini sıkarak kendi yardımcısına yönelip orta hakemin elini sıkmaması gösterildi. Ayrıca Güneş, hakemin Buruk ile diyaloğunda geçen ve kendisine yakışmayacak ifadeleri aktardı ve Anthony Taylor üzerinden bir eleştiri yöneltti: "Anthony Taylor acaba hakemleri böyle mi eğitmeye başladı?"

okan buruk'un ihracı ve federasyon süreci:

Güneş, Okan Buruk'un ihracıyla ilgili olarak federasyona başvuracaklarını ve PFDK ile Tahkim süreçlerini işletme niyetinde olduklarını açıkladı. "Federasyonun bu hakemin yaptığı ayıbı kapatacağını düşünüyorum." diyen Güneş, kararın kendilerine göre haksız ve ağır olduğunu belirtti ve son sözün federasyona ait olduğunu ekledi: "Takdir yine Futbol Federasyonu’nundur."

torreira'nın golü ve VAR değerlendirmesi:

Güneş, maçta tartışma yaratan Lucas Torreira golü hakkında da konuştu. Pozisyonda Abdülkerim Bardakcı'nın kalecinin görüş açısında olmadığını, topun farklı bir yere gittiğini ve golün çok net olduğunu belirterek "VAR hakeminin bile iptal edemediği bir gol çok net bir goldür." ifadelerini kullandı ve bu konuda fazla tartışma yapılmaması gerektiğini söyledi.

Sonuç olarak Güneş, takımın hedeflerine dair de mesaj verdi; camiadan destek isteyerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü: "Beş sene üst üste şampiyon olacağız" diyerek kulübün hedefindeki kararlılığı yineledi.

Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Maruf Güneş, Samsunspor maçının ardından hakem Ali Şansalan'ın yönetimine tepki göstererek, "Maçın içindeki söylemleri, davranışlarını kendisine yakıştıramadık. 52. dakikada Mendes'in ikinci sarıdan atılması gerekirken orada sarı kartını cömert bir şekilde kullanmayan hakemimizin son dakikada Galatasaray Spor Kulübü'nü teknik anlamda temsil eden Okan Buruk hocamızı ne kadar basit bir şekilde ihraç ettiğini hepimiz, bütün kamuoyu gördü" dedi.