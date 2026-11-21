maçın ilk 15 dakikası:

Trendyol Süper Lig 12. haftasında Kocaelispor sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Mücadelenin 15. dakikası tamamlanırken skor 0-0 olarak kaydedildi.

oyunun ilk bölümü nasıl geçti:

Her iki takım da kontrollü başladı ve erken dakikalarda net gol fırsatları sınırlı kaldı. Savunma organizasyonları dikkat çekerken hücum aksiyonları daha çok ara bölgede sonlandı.

ilerleyen dakikalarda neler belirleyici olabilir:

Maçın gidişatında teknik direktör değişiklikleri, duran toplar ve karşılıklı risk alma isteği belirleyici olacaktır. İlk 15 dakikadaki eşitlik, ilerleyen bölümlerde kırılgan bir dengeden ayağa kalkabilir.

TRENDYOL SÜPER LİG'İN 12. HAFTASINDA KOCAELİSPOR, SAHASINDA FENERBAHÇE İLE KARŞILAŞIYOR. MÜCADELENİN 15 DAKİKASI GOLSÜZ EŞİTLİKLE GEÇİLDİ.