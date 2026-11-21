maç sonrası değerlendirme:

Amed Sportif Faaliyetler teknik direktörü Besnik Hasi, Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında sahasında 2-0 kaybettikleri Çaykur Rizespor maçının ardından basın toplantısında konuştu. Hasi, takımının karşılaşmayı hak ettiğini düşünmediğini ve maçın zor geçeceğinin bilindiğini söyledi.

Hasi, sakatlıklar ve eksiklerle mücadele ettiklerini belirterek şu an için dar bir kadroya sahip olduklarını vurguladı. "İlk 11 galibiyeti getirebilir diye umuyorduk. İlk yarıda maçın içerisindeydik, ikinci yarı kaliteyi getiremedik" ifadelerini kullandı. Ayrıca rakibin güçlü olduğunu ve oyuncularının elinden geleni yaptığını ifade etti.

maç analizi ve reaksiyon ihtiyacı:

Teknik adam, maçın iyi analiz edilmesi gerektiğini ve ekipte yeniden enerji yakalanıp bir reaksiyon alınmasının zorunlu olduğunu söyledi. Hasi, son dönemde birkaç ay boyunca istikrarlı maçlar oynadıklarını ancak bugün beklenen kaliteyi yansıtamadıklarını dile getirdi.

Eksiklerin ve dar kadronun maçın gidişatını etkilediğini belirten Hasi, takımın moral ve oyun düzeni üzerinde çalışacaklarını anlattı. Diagne hakkında "nerede olduğunu bilmiyorum, sadece burada olmadığını biliyorum" diyerek oyuncunun durumunun yönetimin bileceği bir husus olduğunu ekledi.

hakem ve VAR değerlendirmesi:

Hasi, hakemlerle ilgili konuşmak istemediğini ifade etti ancak maç sırasında Ermal'in ayağının kanadığını, hakem ve VAR'ın bunu görmediğini söyledi. Hakem kararları konusunda detaylı yorum yapmaktan kaçındı.

AMED SPORTİF FAALİYETLER TEKNİK DİREKTÖRÜ BESNİK HASİ, 2-0 MAĞLUP OLDUKLARI ÇAYKUR RİZESPOR MAÇININ ARDINDAN AÇIKLAMALARDA BULUNDU.