maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler’i 2-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı. Karşılaşmada her iki golü de Ali kaydetti; ilk gol 19. dakikada, ikinci gol ise 54. dakikada geldi. Bu sonuç, takımın deplasmandaki performansına değerli bir katkı sağladı.

Uçar'ın değerlendirmesi:

Maç sonrası basın toplantısında Teknik Direktör Recep Uçar, karşılaşmaya iyi hazırlandıklarını vurguladı. Uçar, rakibin iç saha gücünün farkında olduklarını belirterek, "Rakip kim olursa olsun kendi oyunumuzu oynayıp kazanma parolasıyla geldik" dedi. Amedspor'un son yenilgisinin 20 ay önce Erzurum'a karşı olduğunu ve bu sezon iç sahada 6'da 6 yaptığını hatırlatan Uçar, takımının bu zorluklar gözetilerek hazırlandığını söyledi.

maçın dönüm noktaları:

Uçar, maçın ilk 5-6 dakikasında seyircinin verdiği destekle Amedspor'un hızlı başlayacağını beklediklerini, ancak takımın direnç gösterdiğini aktardı. İlk yarıda yakalanan şut imkânları ve 19. dakikadaki golün takıma moral verdiğini söyleyen Uçar, devre sonrası 45 ile 55. dakikalar arasında topa sahip olup oyunu kontrol ettiklerini ve 54. dakikadaki ikinci golün direnci daha da artırdığını belirtti.

Teknik direktör, sahada inanılmaz efor gösteren oyuncularını kutladı ve galibiyeti tribünleri son ana kadar destekleyen Rizespor taraftarlarına ile televizyondan izleyenlere armağan etti. Ayrıca Diyarbakır ve Amedspor yönetimine ev sahipliklerinden dolayı teşekkür ederek centilmenlik vurgusu yaptı.

Uçar maçın değerlendirmesini, "Deplasmanda en çok puan alan takım seviyesine geldik. Rakamlara göre biz bulunduğumuz yeri hak etmiyoruz. İnşallah bugünkü maç bizim yukarılara tırmanmamıza vesile olur" sözleriyle tamamladı ve sezon sonunda taraftarları mutlu edebilecek bir yerde bitirmek istediklerini yineledi.

ÇAYKUR RİZESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ RECEP UÇAR, ‘’RAKİP KİM OLURSA OLSUN KENDİ OYUNUMUZU OYNAYIP KAZANMA PAROLASIYLA GELDİĞİMİZ BİR MAÇ İDİ'' DEDİ.