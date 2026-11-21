Taşan derede mahsur kalan koyunlar zorlu çabalarla kurtarıldı

Trabzon'un Araklı ilçesine bağlı Pervane Mahallesi'nde etkili olan yoğun yağış, bölgede bulunan derelerin debisinin yükselmesine yol açtı. Yağış sırasında dereyi sürüyle geçmeye çalışan çoban beklenmedik güçteki akıntıyla karşılaştı.

olayın gelişimi ve kurtarma çalışmaları:

Geçiş sırasında koyunların bir kısmı akıntıya kapılarak sürüklenmeye başladı. Çobanın yoğun çabası ve çevredeki yardım edenlerin uzun uğraşları sonucunda suya kapılan koyunlar kurtarıldı.

yetkililerin uyarısı:

Bölgedeki olayın ardından yetkililer, özellikle dere yatakları ve su geçişleri gibi alanlarda vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi. Yetkililer, sağanak sonrası oluşabilecek risklere karşı tedbirli olunmasını istedi.

Trabzon'da taşan derede mahsur kalan koyunlar kurtarıldı