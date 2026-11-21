Tören ve katılımcılar:

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürü Ali Fidan, Tunceli İl Emniyet Müdürü Kazım Günay Demiralay, Tunceli İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mustafa Tetik, il protokolü ve çok sayıda polis ailesinin katılımıyla Tunceli'de Toplu Yeni Hizmet Binaları ve Temel Atma Töreni gerçekleştirildi. Tören kapsamında Polisevi de açılışı yapılarak hizmete sunuldu.

Tamamlanan yatırımların kapsamı:

Bakan Çiftçi, yaptığı açıklamada İçişleri Bakanlığı olarak Tunceli'de on yatırımın tamamlandığını ve bu yatırımların tutarının yaklaşık 850 milyon lira olduğunu belirtti. Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü ile Nazımiye İlçe Emniyet Amirliği yeni hizmet binalarının yapımının bittiği, geçici kabul işlemlerinin ardından her iki binanın hizmete sunulacağı ifade edildi.

Kent merkezinde 156, Nazımiye ve Ovacık'ta 16'şar, Hozat'ta 20 olmak üzere toplam 208 polis lojmanı hizmete alındı. Pülümür'de jandarma personelinin kullanımı için vardiya yatakhanesi açıldı. Çemişgezek İlçe Emniyet Amirliği'nin lojmanlı hizmet binası ile Ovacık Hükümet Konağı'nın yapımı ise devam ediyor.

Güvenlik altyapısında önemli bir adım olarak Geyiksuyu Güvenlik Yolu projesinde Karşılar ve Geyiksuyu jandarma karakolları arasındaki çalışmaların tamamlandığı ve bu projelerle birlikte bakanlığın Tunceli'deki toplam yatırım tutarının 1 milyar lirayı geçtiği vurgulandı.

Güvenlik, turizm ve ziyaretçi verileri:

Çiftçi, terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bölgenin terörden arındıkça huzurun güçlendiğini, turizmin canlandığını ve yatırımların hız kazandığını söyledi. Eskiden terör nedeniyle ziyaret edilemeyen yerlere artık ailelerin çocuklarıyla gitmeye başladığını, Munzur'un gözelerinin ziyaret edildiğini ve Ovacık'ta konaklama yapıldığını aktardı.

Geçen yıl Tunceli'ye yaklaşık 2 milyon araç girişi gerçekleştiğini, bu yıl ise şimdiye kadar 1 milyon 950 bin araç kaydedildiğini belirten Çiftçi, yıl sonunda bu sayının 2 milyon 250 bine ulaşmasının beklendiğini ve bunun geçen yıla göre yaklaşık %12,5 artış anlamına geldiğini söyledi.

Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygölise ise ilde tamamlanan 10, devam eden 2 proje olduğunu, bu yatırımların toplam tutarının 1 milyarın üzerinde olmasının ilin güvenlik altyapısına ve kamu hizmetleri kalitesine ciddi katkı sunduğunu dile getirdi. Vali Aygölise, güçlenen güven ortamının turizmden tarıma, kültürden eğitime kadar pek çok alanda yeni fırsatlar yaratacağına inandığını ifade etti.

Yetkililer, tamamlanan ve devam eden yatırımların Tunceli'nin gelişimine, kamu hizmetlerinin niteliğine ve bölgedeki yaşam standardının yükselmesine doğrudan katkı sağlamasını hedeflediklerini belirterek çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.

İÇİŞLERİ BAKANI MUSTAFA ÇİFTÇİ TUNCELİ'DE YAPTIĞI AÇIKLAMADA, "GEYİKSUYU GÜVENLİK YOLU PROJESİNDE İSE KARŞILAR VE GEYİKSUYU JANDARMA KARAKOLLARI ARASINDAKİ ÇALIŞMALARI TAMAMLADIK. BU PROJELERLE BİRLİKTE BAKANLIĞIMIZIN TUNCELİ'DEKİ TOPLAM YATIRIM TUTARI 1 MİLYAR LİRAYI GEÇMEKTEDİR" DEDİ.