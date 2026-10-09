Kapadokya'da türk dünyasının geleneksel motifleri moda ile yeniden yorumlandı

IX. TÜRKSOY buluşması Kapadokya'da:

Türk dünyasının köklü giyim geleneği, Kapadokya'nın eşsiz atmosferinde IX. TÜRKSOY Kadın ve Etno Moda Buluşması çatısı altında yeniden canlandı. Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde gerçekleştirilen defilede, farklı coğrafyalara ait geleneksel kıyafetler, özgün desenler ve motifler modern siluetlerle bir araya getirildi. Etkinlik, yalnızca estetik bir sunum olmanın ötesinde ortak kültürel mirasın görünür kılınması amacıyla düzenlendi.

Tasarımda buluşma ve coğrafi çeşitlilik:

Defilede Türkiye'nin yanı sıra Türk dünyasının çeşitli bölgelerinden tasarımcılar, sanatçılar ve modeller yer aldı. Sahneye taşınan çalışmalarda Anadolu dokumalarından Kafkas motiflerine, Rumeli esintilerinden Doğu Türklerinin renk paletlerine uzanan geniş bir yelpaze izlendi. Bu çeşitlilik, geleneksel parçaların çağdaş formlara nasıl dönüştürülebileceğine dair somut örnekler sundu ve modanın kültürel köprü kurma işlevini gözler önüne serdi.

Kültürel mirasın yaşatılması ve iş birliği:

TÜRKSOY Genel Sekreter Yardımcısı Sayit Yusuf etkinlikle ilgili olarak, Türk dünyasının estetik ve kültürel birikimini moda aracılığıyla bir araya getirmeyi hedeflediklerini belirtti. Yusuf, Ürgüp'ü Türkiye'nin estetik açından öne çıkan bölgelerinden biri olarak tanımladı ve etkinlikle Kuzey Türklerinden Doğu Türklerine, Kafkasya'dan Rumeli'ye ve Anadolu'ya uzanan geniş bir coğrafyanın kültürel mirasına estetik bir selam vermek istediklerini vurguladı. Ayrıca geleneksel motiflerin günlük yaşama taşınması ve farklı bölgeler arasında kalıcı iş birliklerinin kurulmasının önemine dikkat çekti.

Yusuf, tasarımcılar arasındaki ortak çalışmaların kültürel etkileşimi artıracağına işaret ederek Anadolu ile Kazakistan arasında karşılıklı motif ve tasarım alışverişine odaklanacaklarını söyledi. Bu yaklaşım, farklı bölgelerin estetik kodlarının hem yerel hem de uluslararası pazarda yeni formlarla kullanılmasını sağlamayı amaçlıyor.

Geleceğe dönük hedefler:

Etkinlik yetkilileri, yapılan defilenin ortak kültürel mirasın korunmasına ve geleneksel giyim kültürünün çağdaş tasarımlarla yaşatılmasına katkı sağlamasını hedeflediklerini belirtiyor. Ortaya çıkan koleksiyonların günlük kullanıma uygun ürünlere dönüşmesi ve kültürel iş birliklerinin sürdürülebilir projelere evrilmesi, bu buluşmanın uzun vadeli amaçları arasında yer alıyor.

TÜRK DÜNYASININ KÖKLÜ GİYİM KÜLTÜRÜ, GELENEKSEL DOKULARI VE ÖZGÜN MOTİFLERİ, KAPADOKYA’DA DÜZENLENEN "IX. TÜRKSOY KADIN VE ETNO MODA BULUŞMASI" KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN DEFİLEDE MODERN TASARIMLARLA BULUŞTU.