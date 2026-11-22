maç özeti:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Corendon Alanyaspor, konuk olduğu Kasımpaşa’ya 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın sonucu, Alanyaspor'un maç boyunca yakaladığı pozisyonları değerlendirememesiyle belirlendi; ev sahibi ekip son bölümlerde bulduğu golle üstünlüğü sağladı.

sivrikaya'nın maç sonu değerlendirmesi:

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. "Ekip olarak yeni geldik. Yaklaşık 1 buçuk yıldır birlikte oynayan takımda bazı değişiklikler yaptık. Milli takımlarda bulunan 8 oyuncumuz, hafta içi aramıza geç katıldı. Bu durum da biraz birlikte çalışmamızı etkiledi" dedi.

oyun anlayışı ve alınan dersler:

Sivrikaya, takımın geriden oyun kurma opsiyonlarını anlık olarak gösterebildiğini, ancak bu anlayışı maç geneline yayamadıklarını ifade etti. İki alanın da mücadele içinde olduğunu belirten teknik sorumlu, yakalanan pozisyonların gole dönüştürülememesinin sonuca doğrudan yansıdığını vurguladı: "Yakaladığımız pozisyonları gole çevirebilseydik bugün galibiyetle dönebilirdik. Deplasmandaki 1 puan da belki bizim için değerli olacaktı. Fakat son dakikalarda yediğimiz gol sonrası mağlup olduk."

Maçın ardından Sivrikaya, önümüzdeki haftalarda oyunun belirli yönlerini geliştirme ve kadrodaki uyumu artırma amacıyla çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Corendon Alanyaspor Teknik Sorumlusu Tamer Sivrikaya, Kasımpaşa karşısında pozisyon yakaladıklarını fakat gole çevirmedikleri için mağlup olduklarını söyledi.