öğretmenler günü koşusu Kanlıkavak Parkı'nda gerçekleşti

Eskişehir’de Öğretmenler Günü kapsamında düzenlenen koşu, 22 Kasım Pazar günü Kanlıkavak Parkı’nda yoğun katılımla gerçekleştirildi. Etkinlik, sporun birleştirici gücünü vurgulayarak öğretmenleri bir araya getirdi.

etkinlik ve katılımcılar:

Programa Millî Eğitim Bakanı Danışmanı Yusuf Yücel, Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Ali Pehlivan ve Şube Müdürü Selahattin Yüzgeç katıldı. Organizasyona katılan sporcular ve izleyiciler etkinlik boyunca yoğun ilgi gösterdi.

kutlama ve teşekkür:

Etkinliğin sonunda koşuya katılan tüm sporculara ve organizasyonda emeği geçenlere teşekkür edildi. Program kapsamında tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü kutlandı ve katılımcılara sporun toplumsal bağları güçlendirdiği mesajı verildi.

ESKİŞEHİR’DE ÖĞRETMENLER GÜNÜ DOLAYISIYLA KANLIKAVAK PARKI’NDA DÜZENLENEN KOŞU, YOĞUN KATILIM VE BÜYÜK BİR COŞKUYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.