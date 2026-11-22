maç değerlendirmesi:

Trendyol 1. Lig 15. haftasında Esenler Erokspor, konuk ettiği Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Hikmet Karaman, alınan sonucun kendileri için kıymetli olduğunu vurguladı.

Karaman, maçın ilk bölümünde takımın planının önde baskı kurup erken gol aramak olduğunu belirtti. Buna rağmen dakikalar 20'yi gösterirken golü yediklerini, devrenin sonunda gelen beraberlik golünün (45') takıma moral verdiğini ve devre arası için olumlu bir zemin oluşturduğunu söyledi. İkinci yarıda oyunun istedikleri yönünde ilerlediğini ve galibiyet golünü bulduklarını ifade etti.

performansın eksikleri ve uyarılar:

Tecrübeli çalıştırıcı, maç boyunca sergiledikleri oyundan memnun olmadıklarını açıkça dile getirdi. Son oynadıkları maçta hem kaliteli futbol sergileyip hem de 5-0 gibi farklı bir skor elde ettiklerini hatırlatan Karaman, milli maç arasının takımdaki ritmi düşürüp düşürmeyeceğini merak ettiğini belirtti. Antrenmanlarda gözlemlediği durgunluğa dikkat çekerek, topa sahip olunduğunda gereksiz uzun topların ve son pas hatalarının oyunu geriye düşürdüğünü söyledi.

Karaman, 90 dakikalık performanstan hiçbirinin tatmin olmadığını vurgulayarak, teknik ve taktik açıdan üzerine koymaları gerektiğini sözlerine ekledi.

gelecek maç ve planlama:

Alınan galibiyetle takımın play-off bölgesinin yakınında konumlandığını belirten Karaman, bu haftayı iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. Rakip Boluspor hakkında ise genç, koşan ve disiplinli bir ekip olduğunu, Karagümrük karşısında deplasmanda 1 puan alabildiklerini hatırlattı.

Bu sebeple Boluspor maçında mevcut performansın «çok daha üzerine çıkılması» gerektiğini ifade eden Karaman, bazı oyuncuları dinlendirme seçeneklerini de değerlendirebileceklerini belirtti. Son olarak, bu süreçte sergileyecekleri performansın ilk devrenin nasıl kapanacağına ve kulübün yapacağı transfer ya da kadro planlamasına doğrudan etki edeceğini sözlerine ekledi.

Esenler Erokspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 90 dakika boyunca sergiledikleri oyundan memnun olmadıklarını ifade ederek, "Boluspor maçında bu performansın çok daha üzerine çıkmamız gerekiyor" dedi.