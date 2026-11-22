Antalyaspor deplasmanda 2-1 mağlup oldu, teknik sorumlu Okur değerlendirdi

Trendyol 1. Lig'in 15. hafta maçında Antalyaspor, deplasmanda Esenler Erokspor'a 2-1 yenildi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Antalyaspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur, hem maçın taktiksel detaylarını hem de lig hedeflerine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Maçın gidişatı ve taktiksel değerlendirme:

Okur, maçın hafta boyunca çalışılan taktik plan çerçevesinde ilerlediğini belirterek, Erokspor'un en büyük gücünün hızlı hücumlar ve geçiş oyunları olduğunu söyleyerek ekibinin buna göre hazırlandığını ifade etti. Özellikle ilk yarıda planın iyi uygulandığını düşündüğünü belirtti ve golden sonra yakalanan bir iki pozisyonun değerlendirilmesi halinde sonucun farklı olabileceğini söyledi.

Oyuncularını sahada gösterdikleri mücadele nedeniyle öven Okur, "Onlar gerçekten giydiği formanın ağırlığını hissediyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini inanın yapmaya çalışıyorlar" diyerek takımın çabasını vurguladı. Ayrıca takım içinde verilen mücadelelerin skoraktan daha önemli olduğunu belirtti ve bir örnek olarak "Naim" filmini anımsattı; Okur'a göre, esas olan sürecin ve verilen mücadelenin kendisi.

Antalyaspor'un nihai hedefinin Süper Lig olduğunu yineleyen teknik sorumlu, şu ifadeleri kullandı: "Maçlar kazanılır, kaybedilir çok önemli değil ama esas mesele burada Antalyaspor'un olması gereken yerdir ve Antalyaspor'un olması gereken yer de Süper Lig'dir." Okur, geçen sezon teknik ekip olarak Erokspor'da görevde olduklarını ve o sezon Süper Lig'e direkt çıkma şanslarını son maçta ikili averajla kaçırdıklarını hatırlattı. Taraftarlara takımın sonuna kadar mücadele edeceğine dair söz verdi.

Hakem yönetimi ve Türk futbolunun gelişimi:

Okur, hakem kararları hakkında da konuştu ve gerçek niyetin kasıt olmadığına inanmak istediğini söyleyerek "Kasıtlı olduğunu düşünmek istemiyorum ama maalesef insan faktörünün önüne geçemiyoruz" dedi. Görüş açıları ve o anki duyguların kararları etkilediğini belirtip insanların birbirine yardımcı olması gerektiğini vurguladı.

Türk futbolunun gelişmesinin ön planda tutulması gerektiğini savunan Okur, kısa ve net bir talepte bulundu: "Hakemler sadece ne görüyorlarsa onu çalsınlar ve insanlara yardımcı olsunlar". Okur, kimse için ekstra pozitif ayrımcılık beklemediklerini, yalnızca adil ve şeffaf bir yönetim istediklerini belirtti.

Sözlerinin sonunda rakipleri için de tebrizlerini ileten Okur, gollerin net pozisyonlardan ziyade bireysel hatalardan kaynaklandığını, bu hataların sadece kendi oyuncularıyla sınırlı olmadığını hatırlattı ve takımın sezon sonunda istenen noktaya gelmesi için herkesi elinden geleni yapmaya davet etti.

Uğur Okur'un açıklamaları, hem sahadaki performansın hem de saha dışındaki beklentilerin bir fotoğrafını çekiyor; Antalyaspor için hedef açık ve net: sezon sonunda hak edilen yer olan Süper Lig'e dönmek.

Antalyaspor Teknik Sorumlusu Uğur Okur, Türk futbolunun gelişiminin her zaman ön planda tutulması gerektiğini vurgulayarak, "Hakemler sadece ne görüyorlarsa onu çalsınlar ve insanlara yardımcı olsunlar" dedi.