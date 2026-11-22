Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda son dakika zaferi: Kasımpaşa benedyczak ile güldü

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Corendon Alanyaspor'u 2-1 yenerek üç puanı hanesine yazdırdı. Maçta her iki takım da penaltıdan birer gol bulurken, skoru belirleyen isim Kasımpaşa'dan Adrian Benedyczak oldu.

maçtan önemli anlar:

İlk yarıda geride kalan dakikalarda her iki takım da rakip kalede etkili olmaya çalıştı. Korner ve duran toplarda yoğunlaşan oyun 45+4. dakikada Florent Hadergjonaj'ın penaltı golüyle 1-0 öne geçen Corendon Alanyaspor'un lehine döndü. Kasımpaşa'nın eşitliği ise devreyi takip eden bölümde geldi; Benedyczak, 29. dakikada kazanılan penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1 yaptı.

İkinci yarıda her iki takım da gol arayışını sürdürdü. 49. dakikada Ayberk'in çaprazdan vuruşunda kaleci Victor önemli bir kurtarış yaptı. 64. dakikada Yusuf'un Hagi'den gelen ara pasıyla bulduğu şutta top direğin yanından dışarı gitti. Maçın son dakikaları yüksek gerilimle geçti; 90+4. dakikada Hajradinovic'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Adrian Benedyczak kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve skoru 2-1'e taşıdı.