maçın özeti:

Trendyol Süper Lig’in 12. haftasında Kasımpaşa, sahasında Corendon Alanyaspor karşısında 2-1'lik skorla galip geldi. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında kulübün teknik direktörü Alfred Schreuder maça ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Schreuder, takımın evindeki ilk maçı olduğunu belirterek başlangıçta oyun anlamında olumlu sinyaller aldıklarını, ancak ilk yarının 1-1'lik eşitlikle sona ermesinin takım moralini etkilediğini söyledi.

oyun akışı ve devre arası müdahaleleri:

Schreuder, ilk yarıda rakip ceza sahasında iyi pozisyonlar ürettiklerini ifade etti. Devre arasında oyuncularla yapılan konuşmanın etkisiyle ikinci yarıya hazırlandıklarını, ancak ikinci devreye yorgun başladıklarını aktardı. Buna rağmen ilerleyen dakikalarda takımın birbirine alışma sürecinin hızlanacağına dair beklentisi olduğunu vurguladı. Karşılaşmanın son bölümünde atılan golle galibiyeti elde ettiklerini ve bunun kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

golönderi ve taraftar etkisi:

Galibiyeti getiren golleri kaydeden Adrian Benedyczak hakkında konuşan Schreuder, kaliteli bir santrforun varlığının takım için önemli olduğunu söyledi. Benedyczak'ın rakip ceza sahasında iyi mücadele ettiğini, bugün de etkili oynayıp goller kaydettiğini ve bunun tüm takıma özgüven verdiğini dile getirdi. Hollandalı teknik adam ayrıca taraftarların ilgisinden memnun olduklarını; daha fazla taraftar getirmenin iyi olduğunu, bunun kulüp ve takım atmosferine olumlu yansıdığını belirtti.

Schreuder, takım ile uyumunun iyi olduğunu, yaklaşık 12 gündür ekipte bulunduğunu ve iki tarafın da bu durumdan memnun olduğunu söyledi. Mantalite olarak bu maçta da istenen düzeyde olduklarını ifade eden teknik direktör, kapanışı şu sözlerle yaptı: "Daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz".

Kasımpaşa Teknik Direktörü Alfred Schreuder, Corendon Alanyaspor müsabakasının ardından yaptığı açıklamada, "Daha iyi olabilmek için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.