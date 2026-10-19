Mahallenin sesiyle yönetim: muhtar buluşması Samsun'da dayanışmayı ön plana çıkardı

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Valiliği iş birliğinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla düzenlenen 'Muhtarlar Buluşması', Ömer Halisdemir Çok Amaçlı Salon'da gerçekleştirildi. Etkinlikte şehrin 17 ilçesinde görev yapan muhtarlar, protokol üyeleri ve kurum yetkilileri bir araya geldi. Programda, mahallelerin öncelikli ihtiyaçları ile vatandaş taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi için ortak çalışma vurgulandı.

katılımcılar ve programın amacı:

Programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, MHP Samsun İl Başkanı Burhan Mucur, Samsun Muhtarlar Derneği Başkanı Mustafa Öztürk ile çok sayıda muhtar katıldı. Etkinlikte muhtarların mahalle temsilcisi olarak taşıdıkları sorumluluğun önemi, yerel yönetimlerle kurulan iletişimin güçlendirilmesi ihtiyacı ve sahadan gelen bilgilerin politika yapımına katkısı öne çıktı.

saha gözlemleri ve karşılıklı istişare:

Program, yerel yönetim temsilcileri ile muhtarlar arasında soru-cevap ve karşılıklı istişare şeklinde ilerledi. Katılımcılar yol çalışmaları, altyapı yatırımları, tarımsal faaliyetler ve turizm gibi alanlarda mahallelerin önceliklerini paylaştı. Oturumlarda sahadan gelen talepler ile çözüm önerileri tartışıldı; görüşmeler yemek ikramı ve çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı programda muhtarlığı 'millet iradesinin bir tecellisi' ve 'devletle millet arasında kurulan gönül köprüsü' olarak tanımlayarak muhtarların Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda özveriyle çalıştığını vurguladı. Vali Tavlı, muhtarların demokrasinin kalbi olduğunu belirterek onlara sürekli destek sözü verdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ise muhtarları 'Belediyemiz ile hemşehrilerimiz arasında güçlü bir bağ kuran yol arkadaşlarımız' olarak nitelendirdi. Doğan, 'muhtarlarımızla kurduğumuz güçlü iletişimi, Belediyemizin hizmet anlayışının ayrılmaz bir parçası olarak görüyoruz' ifadelerini kullanarak, sahadan gelen bilgilerin hizmet planlamasında önceliklendirildiğini aktardı.

Toplantı, mahalli ihtiyaçların tespiti ve çözüm süreçlerinde muhtarlarla yerel yönetimler arasındaki iletişimin kurumsal bir alışkanlık haline gelmesinin önemini bir kez daha ortaya koydu. Yetkililer, bu tür buluşmaların sürdürüleceğini ve iş birliğiyle sahaya dönük, somut adımlar atılacağını kaydetti.

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ VE SAMSUN VALİLİĞİ İŞ BİRLİĞİNDE 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA "MUHTARLAR BULUŞMASI" PROGRAMI DÜZENLENDİ. ÖMER HALİSDEMİR ÇOK AMAÇLI SALON’DA GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAMDA SAMSUN’UN 17 İLÇESİNDE GÖREV YAPAN MUHTARLAR BİR ARAYA GELDİ.