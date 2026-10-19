Muhtarlar günü: Büyükkılıç'tan dayanışma çağrısı

Kayseri'de muhtarlarla özel buluşma

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla kentte görev yapan muhtarlarla bir araya geldi. Kadir Has Kongre Merkezinde Kayseri Valiliği ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen programda çok sayıda yerel yönetici ve muhtarlar hazır bulundu.

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Murat Cahid Cıngı ve Sayın Bayar Özsoy, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, MHP Kayseri İl Başkanı Enes Ertuğrul Kalın, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları, Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Dernek Başkanı Levent Karakaya, müdürler ve çok sayıda muhtar katıldı.

Yetkililerden ortak mesajlar:

Toplantıda konuşan Başkan Büyükkılıç, 'Elbette yaptıklarımız var, yapacaklarımız var. Önemli olan iyi niyetli olmak. Önemli olan dayanışma içerisinde olmak. O açıdan sizlere minnettarız. Hem gününüzü kutluyorum hem de el ele gönül birlikte daha güzel hizmetler yapmak üzere burada paylaşıyorum' diyerek muhtarlara teşekkür etti.

Vali Gökmen Çiçek muhtarlık kurumunun önemine işaret ederek, 'Sizler yedi yirmi dört görev yapan... bu memlekete sevdalı bir teşkilatsınız. Kadim bir kurumsunuz' ifadelerini kullandı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara verdiği değeri hatırlatarak, 'Muhtarsız olmaz, muhtarsız yapamayız. Cumhurbaşkanımız diyor; muhtarlar benim gören gözüm, işiten kulağım' diye konuştu. Vali Çiçek, organizasyonu düzenleyen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Dursun Ataş, 19 Ekim'in meclis tarafından muhtarlara armağan edildiğini hatırlatarak muhtarlığın Osmanlı'dan miras kalan önemli bir kurum olduğunu vurguladı. AK Parti Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise muhtarları 'uç beyi' ve siyaset ile vatandaş arasında köprü şeklinde tanımladı. Milletvekili Sayın Bayar Özsoy da Valilik ve Büyükşehir hizmetlerine teşekkür ederek devam dileklerini iletti.

Anadolu Muhtarlar ve Mahalli İdareler Derneği Başkanı Levent Karakaya, muhtarlık kurumunun yerel yönetimlerdeki rolüne dikkat çekip 19 Ekim Muhtarlar Günü ilanından dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ilgili kurumlara teşekkür etti.

Muhtarların ziyareti ve sahadaki değerlendirmeler:

Program öncesinde Başkan Büyükkılıç, Başkanlık Toplantı Salonu'nda mahalle muhtarlarını kabul etti. Kabulde Kayseri Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Daire Başkanı Hikmet Ulusoy ile Valilik İdare ve Denetim Müdürü Sakıp Bilgiç de hazır bulundu.

Ziyarete Kocasinan Barbaros Mahalle Muhtarı Levent Karakaya, Kocasinan Beyazşehir Mahalle Muhtarı Berna Karakoç, Kocasinan Ahievran Mahalle Muhtarı Nejla Gökçam, Kocasinan Boztepe Mahalle Muhtarı Bilal Erdem, Melikgazi Şirintepe Mahalle Muhtarı Aysel Okur, Melikgazi Selimiye Mahalle Muhtarı Sevgi Boyraz, Melikgazi Esentepe Mahalle Muhtarı Necdet Tosun, Melikgazi Esenyurt Mahalle Muhtarı Hamdi Müjdealan, Talas Süleymanlı Mahalle Muhtarı Harun Dalmaz ve Hacılar Yukarı Mahalle Muhtarı Ömer Günek katıldı.

Bu kabulde Büyükkılıç, 'Sizler bize Sayın Cumhurbaşkanımızın emanetisiniz. Aynı zamanda hep söylüyoruz; mahallelerdeki bizim sesimiz, temsilcimizsiniz' diyerek muhtarların rolüne vurgu yaptı. Başkan ayrıca hafta sonu düzenlenen bilim festivaliyle ilgili 'Hafta sonu bilim festivali ile ilgili üç gün içerisinde yüzbinleri gördük. Hava şartına rağmen hatırı sayılır potansiyel vardı. İyi ki millet bahçemiz var' ifadelerini kullandı.

Valilik İdare ve Denetim Müdürü Sakıp Bilgiç de toplantıda muhtarlık müessesesinin tarihine değinerek teşekkür etti: '1829 yılından beri var olan muhtarlık müessesi hala var. Cumhurbaşkanımıza, gazi meclisimize 19 Ekim Muhtarlar Günü’nü bizlere hediye ettikleri için teşekkür ediyoruz.' Muhtarlar da destekleri ve hizmetleri için Başkan Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

İstişare öncelikli yerel yönetim yaklaşımı

Başkan Büyükkılıç'ın muhtarlarla sürdürdüğü görüşmeler, kent genelinde ve ilçelerde ihtiyaçların yerinde tespit edilmesi, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin etkinleştirilmesi hedefi üzerine kurulu. Bu buluşmada muhtarların görüş, öneri ve talepleri ele alınırken, istişare, koordinasyon ve hizmet öncelikleri öne çıktı.

Program, yerelde dayanışma ve ortak hareket etme iradesinin somut bir göstergesi olarak kayda geçti ve muhtarlık kurumunun hem temsil hem de iletişim işlevinin önemini bir kez daha hatırlattı.

KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI DR. MEMDUH BÜYÜKKILIÇ, 19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜ DOLAYISIYLA KENTTE GÖREV YAPAN MUHTARLAR İLE BİR ARAYA GELDİ