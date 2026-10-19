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Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerine helikopter destekli kurtarma çalışması

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan 10 İHH gönüllüsüne Kara Havacılık Komutanlığı helikopterinin intikal ettiği ekipler tarafından kurtarma çalışmaları sürüyor.

GİRİŞ: 19 Ekim 2026 - 17:24

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EDİTÖR: Murat Öztürk

Yazılı Kanyon'da mahsur kalan İHH gönüllülerine helikopter destekli kurtarma çalışması

Kurtarma çalışmaları:

Isparta'nın Sütçüler ilçesi Yazılı Kanyon mevkiinde mahsur kalan 10 İHH gönüllüsü için yürütülen kurtarma çalışmaları titizlikle devam ediyor. Valilikten yapılan açıklamada, Kara Havacılık Komutanlığına bağlı helikopterle gerçekleştirilen keşif faaliyetlerinin tamamlandığı ve bir kurtarma ekibinin helikopterle mahsur kalanların yakınına intikal ettirildiği bildirildi.

Açıklamada ayrıca, saat 17.00 itibarıyla kanyon içindeki AFAD ekipleri ile vatandaşlar arasında temas sağlandığı, dağcılık marifetiyle grupların birleşerek patika yoluna çıkmalarının planlandığı belirtildi. Kurtarma operasyonu profesyonel ekipler önderliğinde yürütülüyor.

Katılan birimler ve faaliyet kapsamı:

Operasyona Isparta dahil olmak üzere toplam 11 ilden AFAD ekipleri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Isparta Belediyesi Arama Kurtarma (ISAK), sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ve destek ekipleri ile 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri katılıyor. Çalışmalarda görev yapan personel, araç ve donanım sayıları valilik açıklamasında şöyle verildi: 204 personel, 54 araç, 8 drone ve 1 helikopter.

Bölge sakininin uyarısı:

Bölgeye kanyon faaliyeti yapmak üzere gelen 14 kişilik grup öncesinde, Yeşildere köyünden Hamza Akalın tarafından uyarıldıkları belirtildi. Akalın, grubu önceki gün sabah saat 11.00 sıralarında gördüğünü ve bölgenin tehlikeli olduğu konusunda uyardığını ancak kendisinin dinlenmediğini aktardı.

Hamza Akalın'ın aktardığına göre grup, araçlardan inip hazırlanırken kendisine "Buralar kaygan ve yumuşak zemin, dikkat edin" uyarısı yapıldı; buna rağmen yollarına devam ettiler. Yetkililer, kurtarma çalışmalarının güvenlik önlemleri kapsamında sürdüğünü ve mahsur kalanların sağlıklı şekilde tahliyesi için tüm imkânların seferber edildiğini kaydetti.

HAMZA AKALIN AÇIKLAMA YAPTI

HAMZA AKALIN AÇIKLAMA YAPTI

Murat Öztürk

Murat Öztürk

 Asayiş Editörü

İstanbul adliyesi ve emniyet bültenlerini anlık takip ederek son dakika asayiş gelişmelerini giren deneyimli haberci.

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