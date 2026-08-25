Bursa'da kadın kooperatiflerine kurumsal destek ve pazar imkânı

Bursa büyükşehir’den üreten kadınlara yeni destekler

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba öncülüğünde düzenlenen "Üreten Kadınlar İstişare Toplantısı", Merinos Atatürk Kültür Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Programa; AK Parti Bursa Milletvekilleri Emel Gözükara Durmaz, Emine Yavuz Gözgeç, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Tarım ve Orman İl Müdürü İbrahim Acar, Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı İmren Çavuşoğlu, Bursa Kent Konseyi Başkanı Orhan Samast ile kadın dernekleri, kooperatif temsilcileri ve üretici kadınlar katıldı.

Toplantıda konuşan Başkan Vekili Şahin Biba, kadınların üretimde ve sosyal hayatta güçlü bir konumda olmasının Bursa için büyük önem taşıdığını vurguladı. Biba, belediyenin eğitim, tanıtım ve organizasyon imkânlarını kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak için seferber ettiğini belirterek, "Siz ürettikçe biz yanınızda olacağız. Kapımız her zaman sizlere açık olacak" dedi.

Meydan Kadınlar projesi:

Biba, kadın emeğinin görünürlüğünü artırmak amacıyla hayata geçirilen projelerden birinin Meydan Kadınlar olduğunu aktardı. Proje kapsamında, "her ayın üçüncü pazarında" Gazi Orhan Parkı sabit olmak üzere farklı lokasyonlarda etkinlikler düzenlendi; Çarşıbaşı'ndan Gemlik'e, Mudanya'dan Merinos'a, Gazi Orhan Parkı'ndan Emirsultan'a kadar şehir meydanları kadınların üretimiyle buluşturuldu. İlk etkinlikteki 32 stant ile başlayan süreçte, katılımcı sayısı zamanla 50'lerin üzerine ulaştı ve 150 kadın üretici Meydan Kadınlar çatısı altında yer aldı.

Etkinlikler, festivaller ve kurumsallaşma hedefi:

Bursa Büyükşehir, kadın dernekleri ve kooperatiflerinin ilçe etkinliklerine dahil edilmesine önem veriyor. Başkan Vekili Biba, bugüne kadar gerçekleştirilen ilçe etkinliklerinde kadın dernekleri ve kooperatiflerinin 112 stant açtığını ve 39 farklı dernek ve kooperatifin programlarda yer aldığını belirtti; Fetih 700. Yıl İlçe Şenlikleri tamamlandığında toplamda 379 stant temin edilmiş olacak.

İlerleyen dönemde kadın emeğine yönelik çalışmalarda Gastronomi Festivali'nde özel bir alan oluşturulacağı açıklandı. Biba, festivalde "Üreten Kadınlar Sokağı" kurularak Bursa mutfak kültürü, yerel ürünler ve kadın emeğinin geniş kitlelerle buluşturulacağını söyledi. Ayrıca belediye ile kadın kooperatifleri arasındaki iş birliğini daha kurumsal hale getirmek için Eylül ayında bir protokol imzalanacağı duyuruldu.

Toplantı soru-cevap bölümüyle devam etti; üretici kadınlar yürüttükleri çalışmaları, ihtiyaçlarını ve önerilerini protokol üyeleriyle paylaştı. Program, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla son buldu.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKAN VEKİLİ ŞAHİN BİBA, KADIN DERNEKLERİ VE KOOPERATİFLERİYLE BİR ARAYA GELDİĞİ TOPLANTIDA, KADINLARIN ÜRETİMDE VE SOSYAL HAYATTA DAHA GÜÇLÜ YER ALMASINI BURSA’NIN GELECEĞİ AÇISINDAN SON DERECE KIYMETLİ BULDUKLARINI BELİRTEREK, "SİZ ÜRETTİKÇE BİZ YANINIZDA OLACAĞIZ. KAPIMIZ HER ZAMAN SİZLERE AÇIK OLACAK" DEDİ.