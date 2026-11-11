Bakım eksikliği uyarısı: Marsa el-Brega'da gaz sahasında patlama

Olayın detayları

Libya'nın Marsa el-Brega kentinde, Libya Ulusal Petrol Kurumu'nun (NOC) iştiraki Sirte Petrol Şirketi'ne ait bir doğal gaz sahasında patlama meydana geldi. NOC yetkilileri, sahadaki yangının patlamaya yol açtığını bildirerek olayda 1 işçinin hayatını kaybettiğini ve 4 işçinin yaralandığını açıkladı.

müdahale ve tesisin durumu:

NOC, güvenlik önlemi olarak sahadaki tüm tesisi kapattığını ve itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına alıp söndürdüğünü duyurdu. Olayın ardından sahada acil müdahale çalışmaları yapıldı ve yaralı işçiler tedavi altına alındı.

onarım süreci ve uyarılar:

NOC Başkanı Mesud Süleyman, ilk incelemelere göre patlamaya, tesisteki kazanlardan birine gaz sağlayan boru hattında meydana gelen sızıntının yol açtığını belirtti. Süleyman onarımın en az iki hafta süreceğinin beklendiğini ifade etti. Başkan ayrıca, 'Bütçelerin tahsis edilmesi ve aktarılmasındaki gecikmeler, gerekli bakım ve yenileme çalışmalarının ertelenmesine ve kaçınılmaz olarak bu tür sonuçlara yol açıyor. Gelecekte daha büyük felaketlere neden olabilir' şeklinde uyarıda bulundu.

Olay, Libya'daki enerji altyapısının bakım ve finansman süreçlerinin operasyonel güvenlik üzerindeki etkisini bir kez daha gündeme taşıdı. NOC'un açıklaması, benzer tesislerde aksayan bakım programlarının olası risklerine dikkat çekiyor ve yetkililerin onarım ile güvenlik bütçelerini hızlandırma ihtiyacını vurguluyor.

Libya’da doğal gaz sahasında meydana gelen patlamada 1 işçi hayatını kaybetti, 4 işçi de yaralandı.