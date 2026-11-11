Şanlıurfa ile Sa’ir arasında tarım ve kültür odaklı kardeşlik protokolü

kardeş şehir protokolü

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ile Filistin’in Sa’ir Belediyesi arasında kardeş şehir protokolü imzalandı. Protokol, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’nda düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Törene Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Aksoy, Sa’ir Belediye Başkanı Saad Idris Shallaldeh ve Sa’ir Belediye Meclisi üyelerinden oluşan heyet ile Elif Esra Önal katıldı.

görüşmelerde vurgulanan dayanışma:

Törende konuşan Ahmet Aksoy, Filistin halkının Şanlıurfa’nın gönlünde ayrı bir yere sahip olduğunu belirterek, daha önce imzalanan El-Halil protokolünün ardından yeni kardeşlik bağlarının Sa’ir ile güçlendirildiğini ifade etti. Aksoy, Şanlıurfa olarak Filistinli kardeşlerle dayanışmayı sürdüreceklerini ve belediyecilik tecrübelerini paylaşmaya hazır olduklarını vurguladı.

Saad Idris Shallaldeh ise protokolün iki kent arasındaki dostluk ve dayanışmayı ilerleteceğini, ortak çalışmaların ilişkileri somut şekilde güçlendireceğini söyledi.

ortak çalışma alanları ve beklentiler:

İmzalanan protokol kapsamında iki belediye arasında özellikle tarım ve kültür alanlarında bilgi ve deneyim paylaşımı hedefleniyor. Şanlıurfa’da geliştirilmiş iyi uygulama örneklerinin Sa’ir ile paylaşılması, tarımsal üretimin desteklenmesine yönelik yöntemlerin aktarılması ve kültürel mirasın korunmasına dair deneyim değişimi planlanıyor.

Ayrıca karşılıklı ziyaretler ve ortak kültürel etkinliklerle iki şehir halkı arasındaki bağların güçlendirilmesi amaçlanıyor. Protokolün uygulamaya dönük adımlarıyla, yerel düzeyde somut projeler geliştirilerek günlük yaşamda iş birliğinin görünür kılınması bekleniyor.

ŞANLIURFA İLE FİLİSTİN’İN SA’İR BELEDİYESİ KARDEŞ ŞEHİR OLDU