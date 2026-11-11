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Bolu'da 111 bin 126 fidanla geniş çaplı ağaçlandırma seferberliği

Bolu'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nde 'Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış' etkinliğinde törende bin 111, il genelinde 111.126 fidan dikildi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:56

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EDİTÖR: Aslı Han

Bolu'da 111 bin 126 fidanla geniş çaplı ağaçlandırma seferberliği

Bolu'da 11 Kasım törenleriyle çok sayıda fidan toprakla buluştu

Bolu'da 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü kapsamında düzenlenen etkinlikte, "Geleceğe Nefes, Dünyaya Barış" sloganıyla kent genelinde binlerce fidan dikildi. Bolu Çatak Yolu Ağaçcılar köyü mevkiinde gerçekleştirilen program saat 11.11'de başladı ve il protokolü, kurum temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ile öğrencilerin katılımıyla sürdü.

protokolün katılımı ve açılış konuşmaları:

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bolu Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur, 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'nün önemine vurgu yaparak Bolu'daki orman varlığı ve yürütülen ormancılık faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmaların ardından Bolu İl Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından dua edildi; ilk fidanlar Vali Yardımcısı Hakkı Uzun ile Orman Bölge Müdürü Celal Kanbur tarafından toprakla buluşturuldu.

dikim ve dağıtım detayları:

Etkinlik alanına 8 bin adet çam, sedir ve meyveli türlerden oluşan fidan dikildi. Tören alanında toplam bin 111 fidanın toprakla buluştuğu, Bolu genelinde ise toplam 111 bin 126 fidanın dikildiği açıklandı. Ayrıca kent genelinde vatandaşlara ücretsiz olarak 100 bin fidan dağıtıldı.

Program, Bolu Orman İşletme Müdürlüğü tarafından katılımcılara yapılan ikramların ardından sona erdi. Yerel yetkililer, toplumsal katılımın ve düzenli bakımın ağaçlandırma çalışmalarının başarısında belirleyici olduğunu vurgulayarak yıl boyunca benzer etkinliklerin süreceğini belirtti.

BOLU’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, &quot;GELECEĞE NEFES...

BOLU’DA 11 KASIM MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ KAPSAMINDA DÜZENLENEN ETKİNLİKTE, "GELECEĞE NEFES, DÜNYAYA BARIŞ" SLOGANIYLA BİNLERCE FİDAN TOPRAKLA BULUŞTURULDU. ETKİNLİK ALANINDA 8 BİN, BOLU GENELİNDE İSE TOPLAM 111 BİN 126 FİDAN DİKİLDİ.

Aslı Han

Aslı Han

 Çevre & Ekoloji Editörü

İklim değişikliği, sıfır atık projeleri, ekoloji ve çevre koruma bilinci üzerine haberler ve özel dosyalar hazırlayan çevre editörü.

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