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Kurtulmuş'tan mecliste parti gruplarına izleme komisyonu görüşmeleri

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin İzleme Komisyonu için DEM Parti ve AK Parti gruplarını Meclis'te ziyaret ederek görüşlerini aldı.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 15:55

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EDİTÖR: Merve Çelik

Kurtulmuş'tan mecliste parti gruplarına izleme komisyonu görüşmeleri

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan izleme komisyonu için temaslar

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin kurmayı öngördüğü İzleme Komisyonu konusunda görüş almak üzere Meclis'te DEM Parti ve AK Parti grup temsilcilerini ziyaret etti. Görüşmelerin tamamı basına kapalı gerçekleşti ve taraflar komisyonun yapısı, sayısı ile çalışma usul ve esasları üzerinde fikir alışverişinde bulundu.

DEM Parti ziyaretinin ayrıntıları:

Kurtulmuş ilk olarak Meclis'teki makamında DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ı kabul etti. Hatimoğulları ve Bakırhan, Kurtulmuş'u makamda karşıladı. Basına kapalı gerçekleşen bu görüşme yaklaşık 45 dakika sürdü ve görüşme sonrası taraflardan herhangi bir açıklama yapılmadı.

AK Parti grubuyla fikir alışverişi:

DEM Parti ziyaretinin ardından Kurtulmuş, AK Parti grubunu ziyaret etti. Toplantıda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bahadır Yenişehirlioğlu ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman hazır bulundu. Bu görüşme de basına kapalı yapıldı ve yaklaşık 40 dakika sürdü.

Toplantı sonrasında açıklama yapan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, ilgili kanunun TBMM tarafından 10 Ağustos'ta yasalaştığını, kanunun 7. maddesinin 5. fıkrasında TBMM uhdesinde bir İzleme Komisyonu kurulmasının öngörüldüğünü hatırlattı. Güler, 'İzleme Komisyonu'nda gerek sayı gerekse de çalışma usul ve esaslar noktasında fikirlerimizi kendisiyle paylaştık' ifadelerini kullandı ve Kurtulmuş'a ziyareti için teşekkür etti.

Güler ayrıca, diğer parti gruplarının görüş ve önerilerinin de alınacağını belirterek, önümüzdeki günlerde daha geniş çerçevede fikirlerin paylaşılacağını söyledi. Komisyonun adı ve kapsamının kanunla birlikte netlik kazanacağı vurgulandı. Kurtulmuş'un gerçekleştirdiği bu ziyaretler sonrasında alınan görüşlerin kamuoyuna duyurulacağı ifade edildi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, DEM Parti ve AK Parti grubunu ziyaret etti

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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