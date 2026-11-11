Sarıgöl'de gazilere internet ve telefon dolandırıcılığına karşı bilinçlendirme

toplantı ve amaç:

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen 'Kuşaklar Arası Vatan Sevgisi: Sarıgöl Gazilerinin Savaş Hatıraları ve Sosyal Entegrasyon Projesi' kapsamında yapılan ikinci hafta toplantısında, gaziler dijital ve telefon dolandırıcılıklarına karşı bilgilendirildi. Etkinlik Sarıgöl Belediyesi Dallas Kafeterya'sında gerçekleştirildi ve samimi bir ortamda geçti.

katılımcılar ve ev sahibi kurumlar:

Toplantıya; Sarıgöl Belediye Başkanı Tahsin Akdeniz, Sarıgöl MYO Müdürü Hüseyin Afacan, İlçe Emniyet Müdürü Süleyman Emre Tokay, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Samet Yalçın, öğretim görevlileri ve ilçede yaşayan gaziler katıldı. Etkinlik, Sarıgöl Meslek Yüksekokulu öncülüğünde yürütülen proje takviminin bir parçası olarak planlandı.

dolandırıcılık yöntemleri ve korunma:

Sarıgöl MYO Öğretim Görevlisi Halime Nur Kök tarafından sunulan oturumda dijital mecralar, telefon ve sosyal medya üzerinden sıkça karşılaşılan dolandırıcılık yöntemleri ayrıntılı biçimde ele alındı. Sunumda, mesaj ve aramalarda istenen kişisel bilgilerin paylaşılmaması, tanımadık bağlantılara tıklanmaması ve şüpheli taleplerin resmi mercilere bildirilmesi gibi temel korunma yolları vurgulandı.

Sunumun ardından Emniyet Müdürü Tokay ve Jandarma Teğmen Yalçın görevleri sırasında karşılaştıkları vakalardan örnekler vererek, sahadaki uygulamaların nasıl işlediğini katılımcılara aktardı. Gaziler de başlarından geçen ve tanık oldukları dolandırıcılık olaylarını paylaşarak oturuma deneyim boyutu eklediler.

gazilerle doğrudan iletişim ve talepler:

Toplantının kapanış bölümünde gaziler istek ve önerilerini doğrudan Başkan Tahsin Akdeniz'e iletti. Başkan Akdeniz iletilen talepleri not alarak gerekli çalışmaların en kısa sürede başlatılacağını belirtti ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını, kapılarının kendilerine daima açık olduğunu vurguladı.

Etkinlik, projede emeği geçen tüm kurum temsilcilerine, akademisyenlere ve katılımcılara teşekkür edilmesinin ardından, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

MANİSA'NIN SARIGÖL İLÇESİNDE, 'KUŞAKLAR ARASI VATAN SEVGİSİ: SARIGÖL GAZİLERİNİN SAVAŞ HATIRALARI VE SOSYAL ENTEGRASYON PROJESİ' KAPSAMINDA DÜZENLENEN TOPLANTIDA GAZİLERE DİJİTAL VE TELEFON DOLANDIRICILIĞINA KARŞI UYARILARDA BULUNULDU.