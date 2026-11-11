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Erdoğan'dan yardım koridoru çağrısı: gazzeli çocukların dramı sömürülemez

Erdoğan, Gazze'deki çocukların çektiği acıyı vurgulayarak abluka ve yardım engellerinin son bulmasını, insani yardımların serbestçe ulaşmasını istedi.

GİRİŞ: 11 Kasım 2026 - 14:43

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EDİTÖR: Ahmet Yılmaz

Erdoğan'dan yardım koridoru çağrısı: gazzeli çocukların dramı sömürülemez

Erdoğan'dan yardım koridoru çağrısı: gazzeli çocukların dramı sömürülemez

Erdoğan'ın sözleri:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, zayıflıktır, acizliktir hepsinden öte vicdansızlıktır".

Açıklamada ayrıca, "İnsani yardımların geçişine izin verilmeli. Bu zulüm, bu tecrit politikası son bulmalı, bu gaddarlık artık sona ermeli ve erdirilmelidir" ifadeleri yer aldı.

çağrı ve talepler:

Erdoğan, Gazze'deki koşullara dikkati çekerek, "Gazze’de oradaki Filistinli kardeşlerimiz ne yazık ki çamur batağının içerisindeki çadırlara yaşamaya mahkum edildiler. Bunlar insan değil mi? Bu insanı bir çadır dahi layık görülmüyor mu? Konteyner göndermek istiyoruz müsaade edilmiyor" sözlerini aktardı.

Mesajında, insani yardımın önündeki engellerin kaldırılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, bu tutumun sadece zayıflık ve acizlik değil aynı zamanda vicdansızlık olduğunu belirtti ve insani yardımların geçişine izin verilmesi çağrısını yineledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: &quot;Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, zayıflıktır...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Gazzeli çocukların dramı üzerinden güç gösterisi yapmak, zayıflıktır, acizliktir hepsinden öte vicdansızlıktır"

Ahmet Yılmaz

Ahmet Yılmaz

 Politika Editörü

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunu. 7 yıldır meclis ve siyasi parti haberleri üzerine uzmanlaşmış tecrübeli politika editörü.

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