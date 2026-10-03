Albayrak'ın muhtar buluşmaları Odunpazarı'nda sürdü

Başkan Albayrak odunpazarı muhtarlarıyla buluştu:

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, Odunpazarı ilçesindeki mahalle muhtarlarını ziyaret etti. Ziyarete AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanı Mustafa Kemal Bandırma eşlik etti.

ziyaret edilen muhtarlar:

Albayrak, Erenköy Mahalle Muhtarı Sıdıkanur Karabulut, Emek Mahalle Muhtarı Sibel Akıl, Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman ve 71 Evler Mahalle Muhtarı Emir Dişbudak ile bir araya geldi.

başkanın değerlendirmesi:

Muhtarlara nazik misafirperverlikleri için teşekkür eden Albayrak, çalışmalarında kolaylıklar diledi. Sosyal medya paylaşımında ise "Eskişehir’imizin güzel mahallelerinde muhtar ziyaretlerimize hız kesmeden devam" ifadelerine yer verdi.

AK PARTİ ESKİŞEHİR İL BAŞKANI GÜRHAN ALBAYRAK, ODUNPAZARI İLÇESİNDEKİ MAHALLE MUHTARLARINI ZİYARET ETTİ.