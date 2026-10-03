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İlkadım'da ekonomik dönüşüm: borçsuz büyüme ve yatırımlara öncelik

İlkadım Belediyesi, 2,5 yılda geçmiş borçlarını tasfiye etti; kredi kullanmadan projeler gerçekleştirildi ve 20 milyon TL'yi aşan fon geliri sağlandı.

GİRİŞ: 03 Ekim 2026 - 09:36

GÜNCELLEME: 03 Ekim 2026 - 09:45

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EDİTÖR: Elif Demir

İlkadım'da ekonomik dönüşüm: borçsuz büyüme ve yatırımlara öncelik

mali tablo ve borç tasfiiyesi:

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, 1 Nisan 2024'ten bu yana geçen 2,5 yıllık dönemde belediyenin mali yapısında önemli iyileşmeler sağlandığını açıkladı. Kurnaz, göreve geldikleri dönemde mevcut borçların tasfiyesi için çalışma yürüttüklerini belirterek, geçmiş borçları tasfiye ettiklerini ve belediyenin kurulduğu tarihten itibaren en güçlü ekonomik yapıya ulaştığını söyledi.

Başkan Kurnaz, belediyenin vergi dairesi, sigorta kurumları ve piyasaya karşı borçlarının bulunmadığını; temizlik araçları için daha önce kiralama yoluyla yapılan yüksek harcamaların ise İller Bankası üzerinden kredi alınarak düzenlendiğini, bu kredinin 30 Haziran 2027de sona ereceğini kaydetti.

hizmet üretimi ve yatırımlar:

Kurnaz, İlkadım Belediyesi'nin hizmetleri büyük ölçüde kendi kaynaklarıyla gerçekleştirdiğine dikkat çekti. Açıklamaya göre belediye bu dönemde 350 kilometre yol yaptı, yaklaşık 70 milyon lira tutarında sosyal yardım dağıttı ve yaklaşık 200 çiftin yuva kurmasını sağladı. Kent ölçeğinde Gazipark başta olmak üzere 8 park kazandırıldı, Gazi Caddesi ışıklandırıldı, hayvan yaşam alanı ve Hanımeli Konağı hizmete sunuldu.

Kurnaz, bu çalışmaların tamamının kredi kullanılmadan yapıldığını, özel ve kamu bankalarında bir tek lira kredi borçları olmadığını vurguladı ve projelerin nakit ödeme ile yürütülmesinin belediyeye önemli iskonto avantajı sağladığını belirtti.

faiz, fon gelirleri ve gelecek planları:

Belediye başkanı, 2026 yılında faiz ödemesi yapılmadığını ve belediyenin devlet fonlarından 20 milyon TL'nin üzerinde gelir elde edildiğini ifade etti. Kurnaz, geçen yıl bazı belediyelerin günde 1 milyon TL faiz ödediği dönemde İlkadım Belediyesi'nin bir yılda net ödediği faiz tutarının 7 milyon TL olduğunu hatırlattı.

Kalan 2,5 yıllık görev süresinde de borçlanma yapmadan projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyleyen Kurnaz, planlanan projeler arasında Engelsiz Yaşam Merkezi, prestijli caddeler ve güvenli parklar bulunduğunu aktardı. Kamu kaynaklarının şeffaf ve verimli kullanıldığına dair güvence veren Kurnaz, milletin parasının hizmet olarak geri döndürüleceğini yineledi.

Başkanın mesajı, önceki 2,5 yılda olduğu gibi izleyen dönemde de titiz bütçe yönetimiyle ve öz kaynak kullanımıyla yatırımların sürdürüleceği yönünde oldu. Kurnaz, belediyenin mali disiplinini koruyarak projeleri tamamlamayı hedeflediklerini belirtti.

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, GÖREVE GELDİKLERİ SÜRE BOYUNCA BİRÇOK HİZMETİ HİÇ...

SAMSUN’UN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, GÖREVE GELDİKLERİ SÜRE BOYUNCA BİRÇOK HİZMETİ HİÇ KREDİ KULLANMADAN HAYATA GEÇİRDİKLERİNİ, ŞU ANDA İLKADIM BELEDİYESİ’NİN TARİHİNİN EN GÜÇLÜ EKONOMİK YAPISINA ULAŞTIĞINI SÖYLEDİ.

Elif Demir

Elif Demir

 Politika & Dış Haberler Editörü

Marmara Üniversitesi İletişim mezunu. Dış politika ve uluslararası ilişkiler haberlerinin takibini ve Türkçe çevirilerini üstleniyor.

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