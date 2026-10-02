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Dayanışma ziyaretinde Lefkoşa'da yüz yüze görüşme: Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz ailelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC'de 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet faciasında kaybolanların yakınlarıyla görüştü.

GİRİŞ: 02 Ekim 2026 - 22:16

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EDİTÖR: Merve Çelik

Dayanışma ziyaretinde Lefkoşa'da yüz yüze görüşme: Cumhurbaşkanı yardımcısı Yılmaz ailelerle bir araya geldi

Cumhurbaşkanı yardımcısı yılmaz'ın ziyareti:

Cevdet Yılmaz, resmi bir temas için bulunduğu KKTC kapsamında, 30 Ağustos'ta Girne açıklarında meydana gelen Filo Jet gemi faciasında kaybolan vatandaşların aileleriyle bir araya geldi. Görüşme, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliğinde gerçekleştirildi.

verilen bilgiler ve yürütülen çalışmalar:

Toplantıda yetkililer, facianın ardından sürdürülen çalışmalara ilişkin ailelere bilgi verdi. Görüşmede, arama ve inceleme sürecine dair bilgilendirme yapıldığı; kayıp yakınlarının talepleri ve beklentilerinin dinlendiği aktarıldı.

katılımcılar ve temasın anlamı:

Görüşmeye KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de katıldı. Yetkililerin ailelerle doğrudan iletişim kurması, hem yürütülen çalışmaların şeffaflığını güçlendirmeyi hem de yakınların taleplerinin doğrudan iletilmesini sağlamayı amaçladı.

Toplantı, sürecin takibi ve ailelerin beklentilerinin alınması yönünde gerçekleşen temasların sürdürülmesi kararlılığını gösterdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) 30 AĞUSTOS’TA...

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ, KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ’NDE (KKTC) 30 AĞUSTOS’TA GİRNE AÇIKLARINDA MEYDANA GELEN FİLO JET GEMİ FACİASINDA KAYBOLAN VATANDAŞLARIN AİLELERİYLE BİR ARAYA GELDİ.

Merve Çelik

Merve Çelik

 Politika & Dijital Medya Editörü

Dijital medya haberciliği deneyimiyle güncel siyasi söylemleri ve canlı yayın akışlarını derleyip yayına hazırlıyor.

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