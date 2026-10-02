Tiflis'te dini kurumlarla temas: Tekin eğitim iş birliğine vurgu yaptı

Tiflis ziyaretinde idari temaslar:

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi ziyaret kapsamında Gürcistan’ın başkenti Tiflis’teki temaslarını sürdürdü ve Gürcistan Müslümanları İdaresi merkez ofisini ziyaret etti. Ziyaret, iki ülke arasındaki eğitim ve toplumsal ilişkilere dair diplomatik ilişkinin farklı boyutlarını görünür kıldı.

Görüşmenin içeriği ve dinî temaslar:

Batı Gürcistan Müftüsü Adem Şantadze tarafından karşılanan Tekin’e idarenin faaliyetleri, ülkedeki Müslüman toplumunun durumu ve devlet ile idare arasındaki ilişkiler hakkında bilgi verildi. Görüşmenin ardından Bakan Tekin, Gürcistan Müslümanları Şeyhi Faig Nabiyev ve Müftü Adem Şantadze ile birlikte cuma namazını eda etti; bu adım, ziyaret kapsamında dinî kurumlarla doğrudan temasın önemini ortaya koydu.

Eğitim iş birliği ve diplomatik eşlik:

Ziyarette Tekin’e eşlik edenler arasında Türkiye’nin Tiflis Büyükelçisi Mustafa Türker Arı, Diyanet İşleri Başkanlığı Gürcistan Temsilcisi Mahmut Göl ve Türkiye Milli Eğitim Bakanlığı Temsilcisi Yüksel Kara yer aldı. Tekin ayrıca Gürcistan Eğitim ve Bilim Bakanı Givi Mikanadze ile bir araya gelmiş; görüşme kapsamında iki ülke arasında eğitim iş birliği anlaşması imzalanmıştı. Heyet, ayrıca Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze ile de temas kurdu. Bu temaslar, eğitim alanındaki resmi iş birliklerinin yanı sıra dinî kurumlarla sürdürülen diyaloğun da ikili ilişkilerdeki yerini pekiştirdi.

MİLLİ EĞİTİM BAKANI YUSUF TEKİN, GÜRCİSTAN’IN BAŞKENTİ TİFLİS’TEKİ TEMASLARI KAPSAMINDA GÜRCİSTAN MÜSLÜMANLARI İDARESİ MERKEZ OFİSİNİ ZİYARET ETTİ.