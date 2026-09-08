aldemir: devlet tüm imkanlarıyla bozyazı yangınında sahada

Bozyazı Tekeli Aksaz mevkiinde saha incelemesi

AK Parti Mersin İl Başkanı Adem Aldemir, Bozyazı ilçesine bağlı Tekeli Mahallesi Aksaz mevkiinde çıkan orman yangınının sürdüğü bölgeye giderek, müdahale çalışmalarını yerinde inceledi. Bölgedeki ekiplerin hem havadan hem de karadan müdahale ettiği yangında yetkililerden son durum hakkında bilgi aldı.

Müdahale ve öncelikler:

Aldemir, yangına müdahalede orman teşkilatı ile itfaiye ekipleri başta olmak üzere tüm ekiplerin görev yaptığını ve çalışmaların yoğun şekilde sürdüğünü belirtti. Aldemir, önceliğin her zaman can güvenliği olduğunu vurgulayarak, sahadaki ekiplerin yangını kontrol altına almak için büyük gayret sarf ettiğini aktardı.

Mesajlar ve beklentiler:

Yangının en kısa sürede kontrol altına alınmasını temenni eden Aldemir, Bozyazılı vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Aldemir, devletin tüm kurumlarının hızlıca harekete geçtiğini ifade ederek, devletimiz tüm imkanlarıyla sahadadır dedi ve herhangi bir can kaybı yaşanmamasını diledi. Ayrıca, "Rabbim ülkemizi, Mersin'imizi ve ormanlarımızı her türlü afetten korusun" sözleriyle taziye ve temennisini yineledi.

Saha çalışmalarını yakından takip eden yetkililer ve görev yapan personel için kolaylık dileyen Aldemir, yangının kontrol altına alınmasıyla ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

AK PARTİ MERSİN İL BAŞKANI ADEM ALDEMİR, BOZYAZI İLÇESİNDE ÇIKAN ORMAN YANGINININ SÜRDÜĞÜ BÖLGEDE İNCELEMELERDE BULUNARAK, EKİPLERİN YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ ALDI.